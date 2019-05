„Das Grundgesetz hat sich bewährt“

Herr Möllers, ist es normal oder eine deutsche Besonderheit, dass die Verfassung immer wieder geändert worden ist?

Christoph Möllers: Das ist normal, auch wenn die Zahl der Reformen in Deutschland überdurchschnittlich groß ist. Das liegt daran, dass die Hürden nicht so hoch sind wie beispielsweise in der amerikanischen Verfassung und die Polarisierungen geringer. So ist es leichter, Mehrheiten zu finden. Insgesamt überwiegt beim Grundgesetz aber dennoch die Kontinuität, weil der Aufbau des Regierungssystems kaum verändert worden ist. Auch die Grundrechte sind, obwohl sie teilweise eingeschränkt wurden, im Prinzip die gleichen wie 1949.

Wann steht die nächste Änderung des Grundgesetzes an?

Möllers: Schwer zu sagen. Die größte Frage, über die wir in den nächsten Jahren vermutlich noch mal reden müssen, betrifft das Wahlrecht. Das ist recht kompliziert, was auch dazu geführt hat, dass das Parlament so groß geworden ist. Ich denke, wir werden mittelfristig nicht darum herumkommen, es zu vereinfachen – auch damit das Parlament kleiner und handlungsfähiger wird. Und das geht wahrscheinlich nicht ohne Grundgesetz-Änderung.

Hat sich das Grundgesetz bewährt oder wird es irgendwann eine neue Verfassung geben?

Möllers: Es hat sich bewährt, das wird niemand ernsthaft bezweifeln. Wobei es schwer zu sagen ist, ob das ein Produkt der Verfassung ist oder der sozialen und politischen Umstände, in denen sie gut funktioniert. Dass es in absehbarer Zeit eine neue Verfassung geben wird, glaube ich nicht. Die Wiedervereinigung wäre die Gelegenheit dafür gewesen. Und dabei hat man bewusst darauf verzichtet. Die nächste Gelegenheit könnte allenfalls das Aufgehen in einer europäischen Verfassung sein. Aber so weit sind wir noch nicht.

Das Interview wurde telefonisch geführt und Christoph Möllers vor der Veröffentlichung vorgelegt.

