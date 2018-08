Anzeige

So wie ihm geht es vielen Augenzeugen. „Ich war hier um die Ecke im Sportgeschäft einkaufen, ich habe Bälle für meine Kinder geholt“, sagt Gianni. Er erzählt, wie er den Laden verließ und zu seinem Auto ging. Dann habe er zur Brücke geschaut. Und nichts mehr gesehen. „Da war einfach nichts mehr. Das ist doch wirklich unglaublich, wie im Film.“

Auf einem Video, das Augenzeugen aufgenommen haben, ist der Einsturz der Brücke zu sehen. Man sieht dunkle Wolken, weißen Staub und einstürzende Betonpfeiler. „Oh Gott, oh Gott“, ruft ein Augenzeuge bei diesem Anblick voller Panik.

Viele Urlauber unterwegs

In Italien ist das Unvorstellbare passiert. Am 14. August, dem Tag, an dem das halbe Land sich in Bewegung setzt, um das Mittsommernachtsfest Ferragosto im Kreis der Familie zu feiern, stürzt eine extrem befahrene Autobahnbrücke bei Genua ein.

Auch Urlauber aus Deutschland und Österreich sind in diesen Tagen unterwegs. Wer schon einmal in Ligurien war, kennt das hoch gelegene Polcevera-Viadukt bei Genua auf der A 10 zwischen Flughafen und Hafen. Kaum zu glauben, dass dessen Fahrbahnen nun brüsk in der Luft enden. Die Feuerwehr setzt Suchhunde ein, obwohl es kaum Hoffnung auf Überlebende gibt. Der Zusammenhalt in Italien ist in dieser schweren Stunde jedenfalls groß, die Zahl der Helfer lässt sich nur schätzen. Am frühen Nachmittag kommt eine Familie mit literweise Wasser und Gebäck, um die Retter zu stärken.

Hubschrauber bringen Verletzte fort, die Einsatzkräfte bergen Leichen, immer wieder müssen die Arbeiten unterbrochen werden, weitere Einstürze drohen. Mehr als 30 Autos und drei Laster sollen wie Spielzeug in die Tiefe gefallen sein und begruben Menschen unter sich. Die Trümmer stürzten auf Bahngleise und kaum besiedeltes Industriegebiet, sonst hätte es wohl noch mehr Opfer gegeben. Elf Wohnblocks in unmittelbarer Nähe wurden evakuiert, mehr als 600 Menschen haben nun kein festes Obdach mehr.

„Nein“, sagt Oberstaatsanwalt Francesco Cozzi sehr bestimmt auf die Frage von Journalisten in Genua, ob es sich bei dem Einsturz um ein zufälliges, fatales Schicksalsereignis, eine „fatalità“, handelt. Seine Behörde ermittelt bereits gegen Unbekannt. Denn es scheint eindeutig, dass menschliche Nachlässigkeit die 1967 eingeweihte und über 1100 Meter lange Morandi-Brücke zum Einsturz gebracht hat.

Wer das Land in diesen Jahren erlebt und beobachtet, wundert sich kaum noch über derartige Ereignisse. Genua und Ligurien waren in den vergangenen Jahren Schauplatz verheerender Überschwemmungen, die der Natur angelastet werden, aber durch Klimawandel und grenzenloser Bauwut auch menschengemacht sind.

Ähnlich ist es bei den häufigen Erdbeben im Land. Man schlägt erst die Hände über dem Kopf zusammen, dann werden regelmäßig die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen und baulichen Versäumnisse aufgelistet. Vor sechs Jahren steuerte Kapitän Francesco Schettino ein Kreuzfahrtschiff gegen die Felsen der Insel Giglio, auch das war sinnbildlich. Die Hauptstadt Rom versinkt seit Jahren im Müll, Neapel erstickt in brutaler Kriminalität, seit einiger Zeit müssen Migranten als Sündenböcke der in Wahrheit extrem über sich selbst frustrierten Italiener herhalten. In Rom gehen wöchentlich Busse in Flammen auf, es gibt eine Autobahnbrücke auf dem Weg zum Flughafen, deren Stabilität nicht gewährleistet sein soll, auf der sich aber täglich der Verkehr staut.

Brücken in Kalabrien und Sizilien gelten als einsturzgefährdet. Und doch ist dieses reiche Land eines der beliebtesten Ferienziele überhaupt, besticht immer noch durch Schönheit, Leichtigkeit, Kunst, Genie und Anmut. Es ist das italienische Paradox. Im Land Michelangelos und Leonardo Da Vincis brechen die Brücken, Sinnbilder großer Ingenieurskunst, in sich zusammen. Viele von ihnen sind völlig überlastet. In den letzten Jahren stürzten Viadukte bei Ancona, Agrigent und Fossano ein. Wenige Menschen starben, deshalb gab es kaum Schlagzeilen.

Die Situation in Genua ist besonders prekär. Natürlich ist die zwischen Wasser und Hügeln gebaute Stadt dem enormen Verkehrsaufkommen längst nicht mehr gewachsen. Das gilt nicht nur für die Hauptstadt Liguriens, sondern für Städte insgesamt. Italien ist mit seinen 60 Autos pro 100 Einwohner ein Extrem. 5000 Laster sollen die Morandi-Brücke täglich überquert haben, mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, das ist viermal so viel wie vor 30 Jahren. Nur seit Jahresbeginn hat der Verkehr auf der betroffenen Strecke um 18 Prozent zugenommen. Seit Jahren wird über die Empfindlichkeit der mehr als 50 Jahre alten Brücke diskutiert, manche sahen die Tragödie kommen.

Innenminister poltert kräftig

Dabei bleibt die Frage, ob nur die Brücken stabiler werden müssen oder vielleicht auch die Menschen ihr Konzept von Mobilität überdenken sollten. Die Anstrengungen der Straßenbaubehörde Anas genügen ganz offensichtlich nicht. Elf Milliarden Euro will Anas zwischen 2016 und 2020 in die Instandhaltung der italienischen Autobahnen investieren, davon 350 Millionen Euro in Brücken und Tunnels. Das war nicht genug. Nun beginnt die Jagd nach den Schuldigen.

Die Verantwortlichen der Autobahngesellschaft Autostrade per l’Italia stehen ganz oben auf der öffentlichen Abschussliste. Arbeitsminister und Vizepremier Luigi Di Maio brachte bereits Geldstrafen für die Autobahnbetreiber-Gesellschaft in Höhe von 150 Millionen Euro und die Entlassung der Manager ins Spiel, bevor die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen aufnahm. Verkehrsminister Andrea Toninelli behauptete, mangelnde Instandhaltung sei die Ursache für die schreckliche Katastrophe.

Der Staub unter der Brücke war noch nicht einmal gesackt, da wartete der zackige und von Umfragen begünstigte Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega bereits in Manier eines Sheriffs auf. „Ich will Vor- und Nachnamen der Verantwortlichen“, polterte er, als könne drastische Bestrafung das Leid der betroffenen Familien lindern. Von großen Infrastruktur-Plänen ist in Italien nun die Rede, von Untersuchungen bei Brücken, Tunnels und Viadukten. In Genua rechnen viele nun erst einmal mit Chaos, weil zig Straßen gesperrt sind.

Ministerpräsident Giuseppe Conte schrieb auf dem sozialen Netzwerk Facebook: „Was in Genua passiert ist, ist nicht nur für die Stadt, sondern auch für Ligurien und ganz Italien eine tiefe Wunde.“ Conte kündigte scharfe Kontrollen der Infrastruktur in Italien an. „Wir können uns keine weiteren Tragödien wie diese erlauben. Es klang eher nach einem Wunsch als nach echter Überzeugung. (mit dpa)

