„Das ist eine sehr überzogene Geschichte“

Rhein-Neckar.Je mehr Marcus Keller-Leist (Bild) in die neue Datenschutz-Grundverordnung hineingelesen hat, desto erschrockener hat er sie zurückgelegt. „Die Verordnung ist grundsätzlich keine schlechte Sache, aber sie geht viel zu weit“, sagt der Geschäftsführer von Schuh-Keller aus Ludwigshafen. „Wir als kleines Unternehmen haben noch nie Daten herausgegeben.“

Schuh-Keller gibt es seit 1935 in Ludwigshafen, ein stationärer Laden in der Innenstadt, vier Onlinegeschäfte. Ohne fremde Hilfe, in diesem Fall von der Industrie- und Handelskammer, wäre Keller-Leist bei den unzähligen Regelungen niemals durchgestiegen. Das Unternehmen muss zum Beispiel dokumentieren, welche Mitarbeiter welche Daten bearbeiten, wer auf welche Daten Zugriff hat, und, und, und. „Im Bezug auf Facebook und Google, die mit Daten Handel betreiben oder im Bezug auf Unternehmen, die mit Daten Schindluder betreiben – klar, da braucht es strenge Regeln“, erklärt Keller-Leist. „Aber für den Mittelstand ist das eine sehr überzogene Geschichte.“

Während Verbraucherschützer die neue Verordnung begrüßen, kritisiert die Wirtschaft eine aus ihrer Sicht überbordende Bürokratie. Nach einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) berichten die meisten Unternehmen aus der Informationswirtschaft von einer „organisatorischen und personellen Belastung“. Von Wettbewerbsvorteilen wollen nur die wenigsten etwas wissen. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) lässt ordentlich Dampf ab: Ein großer Fehler sei es etwa, dass die neuen Regeln auf dem Prinzip der Datensparsamkeit basieren, sagt Präsident Dieter Kempf. „In Zeiten der Datenvielfalt ist Datensparsamkeit einfach das falsche Bauprinzip.“