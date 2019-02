„Das ist respektlos für eine Demokratie“

In Frankreich demonstrieren die „Gelbwesten“ gegen Emmanuel Macron – und in serbischen Städten gehen seit elf Wochen Zehntausende Bürger samstags gegen den stetig autoritärer agierenden Präsidenten Aleksandar Vucic auf die Straße. Auch die Pressefreiheit in dem Balkanstaat ist offenbar gefährdet.

Während die Schneeflocken sanft auf den bunten Pudelmützen der Demonstranten landen, werden die Trommeln immer lauter, Hupen ertönen, die Trillerpfeifen schrillen durch den Winter. Es wird ein langer Spaziergang durch Belgrads Innenstadt werden. Vor der Philosophischen Fakultät haben sich bereits Tausende Menschen eingefunden. Sie gehen langsam, sie reden miteinander, und sie reden vor allem über ihn – den Präsidenten, Aleksandar Vucic.

„Der kann ja da oben an der Macht sitzen, aber deshalb braucht er noch nicht zu glauben, dass wir dumm sind und nicht wissen, dass der Angriff auf den Oppositionspolitiker Borko Stefanovic organisiert war“, sagt der 19-jährige Milo N., der eigentlich nie auf Demonstrationen geht, aber dem das „jetzt einfach zu viel war“.

Widerstand nach Gewalttat

Stefanovic war mit einigen Kollegen am 23. November 2018 vor einer Veranstaltung in Krusevac von maskierten Männern angegriffen und mit einer Eisenstange am Kopf verletzt worden. Der Oppositionspolitiker von der Partei „Die Linke“ beschuldigte danach die Serbische Fortschrittspartei SNS und Aleksandar Vucic, hinter der Attacke zu stecken. Die Gewalttat war der Auslöser für die Proteste. Damals ging man noch gegen „blutige Hemden“ auf die Straße. Denn Stefanovic hatte sein von Blut beflecktes Gewand gezeigt. Heute lautet das Motto „Eine(r) von fünf Millionen“.

Am 9. Dezember hatte Vucic einen Satz gesagt, der nun wie ein Boomerang zu ihm zurückschnellt: „Geht ruhig auf die Straße, eine Meile lang, wie ihr wollt. Aber ich werde euch nicht eine Forderung erfüllen! Selbst wenn sich fünf Millionen von euch versammeln.“ Die Protestbewegung nahm dieses Zitat auf, die Demonstrationen stehen nun eben unter dem Motto „Eine(r) von fünf Millionen“. Freilich sind es nicht Millionen, die demonstrieren, aber doch mehrere Zehntausend.

Opposition übt Kritik

„Dem Vucic ist egal, was wir Bürger denken oder was wir Bürger wollen, selbst wenn fünf Millionen von uns etwas wollen. Das ist respektlos für eine Demokratie.“ Milo N. drückt etwas aus, was viele auf die Straße treibt. Der junge Mann mit dem grünen Anorak und der grünen Mütze glaubt nicht, dass „Vucic durch die Demos abgesetzt werden kann. Aber er soll wissen, dass wir da sind und wir uns nicht alles gefallen lassen.“

Seit Anfang Dezember spazieren Zehntausende jeden Samstag durch die Eiseskälte, um gegen das zunehmend autoritärer agierende Regime unter Vucic zu demonstrieren. Vergangene Woche boykottierten die oppositionellen Abgeordneten auch die Parlamentssitzung. „Wir werden nicht mit unserer Teilnahme die Illusion verbreiten, dass es hier eine Demokratie gibt und die Institutionen in Serbien funktionieren“, sagte etwa Miroslav Aleksic. Die Oppositionellen kritisieren, dass sie keine Redezeit mehr im Parlament bekommen (siehe „Boykott-Aufruf. . .“).

Auch in anderen Städten Serbiens finden mittlerweile Demonstrationen statt. Viele Serben fordern mehr Demokratie, Transparenz und Medienfreiheit. Die Presse gerät immer mehr unter Druck. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen stellte kürzlich fest, dass Serbien unter Vucic zu einem Land wurde, in dem es nicht mehr sicher ist, Journalist zu sein. Zahlreiche Reporter werden tätlich angegriffen.

Zu den jüngsten Gewalttaten gegen Medienschaffende zählte im Dezember 2018 ein Brandanschlag auf das Haus des Lokaljournalisten Milan Jovanovic im Belgrader Außenbezirk Grocka. Ein Polizist soll die Brandsätze gegen das Haus des Journalisten geschleudert haben. Festgenommen wurde auch der Bürgermeister von Grocka. Über dessen korrupte Machenschaften hatte Jovanovic berichtet.

Zur Zeit liegt Serbien auf der Liste der Pressefreiheit weltweit an der 76. Stelle und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um zehn Punkte gefallen. Zuletzt protestierten die Demonstranten auch vor dem staatlichen Fernsehgebäude RTS. Aber nicht nur das staatliche, sondern auch das private Fernsehen ist mittlerweile weitgehend von Regierungsinteressen unterwandert. Im Dezember 2018 hat Srdjan Milivanovic – sein Bruder Zvezdan ist Funktionär in der national-konservativen Regierungspartei SNS von Aleksandar Vucic – den quotenstarken Privatsender Prva TV sowie weitere Medienunternehmen gekauft.

„Wir sind aus dem Volk!“

Der 47-jährigen Jasna B. geht es auf die Nerven, dass „im Fernsehen nur dieser Mensch auftaucht“. Tatsächlich ist Vucic omnipräsent. Sie hat Hoffnung, dass sich die Bürger wehren – doch obwohl die Zahl der Demonstranten beträchtlich ist, handelt es sich doch um städtische bürgerliche Eliten, die hier den Aufstand wagen – die große Mehrheit der Serben hat sich an autoritäre Verhältnisse gewöhnt. Mittlerweile haben sich auch Universitätsprofessoren offen mit den Demonstranten solidarisiert. Sie fordern eine Kultur des Dialogs und mehr Rechtsstaatlichkeit.

Die Demonstranten haben insgesamt ganz unterschiedliche Anliegen. Manche setzen sich für die Rechte von sexuellen Minderheiten ein. Dahinter stapfen Studenten, die verlangen, dass Politiker nicht mehr ungestraft ihre akademischen Arbeiten abschreiben. „Geh, damit ich bleiben kann!“, steht auf einem Schild, das offenbar auch an Vucic gerichtet ist. Daneben laufen ältere Männer, die fordern: „Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!“ Manche rufen: „Wir sind aus dem Volk!“

Im Grunde eint sie aber eines: die Kritik an den politischen Verhältnissen unter Vucic, der in den vergangenen Jahren immer mehr Macht bei sich zentriert und mittlerweile mehr Einfluss hat als Slobodan Milosevic in den 1990ern. „Er ist absolut mit Milosevic zu vergleichen“, sagt Jasna B. Nur der geschichtliche Kontext sei anders. „ Milosevic hat verursacht, dass wir bombardiert wurden. Wir werden sehen, was uns Vucic bringt.“

Die Demonstranten nennen Vucic einen „Autokraten“, manche sogar einen „Tyrannen“. Als einer den Ruf „Vucic Dieb!“ anstimmt, schauen sich manche um, um sicherzugehen, dass niemand beobachtet, wenn sie mitschreien. An manchen Fenstern sind Menschen zu sehen, die mit ihren Handys die Demonstranten filmen. Im Mittelpunkt der Demonstrationen steht die Forderung nach einer politischen Moral – statt Dauerpropaganda und Selbstbeweihräucherung.

Von der EU hofiert

Die 42-jährige Pharmazeutin Irena S. stört, dass Vucic und seine Partei „alle Institutionen im Staat kontrollieren“. Sie glaubt nicht, dass die allmächtige Fortschrittspartei ihre Macht einbüßen könnte, dazu sei sie zu fest verankert, „aber es ist wichtig, dass wir unseren Widerstand ausdrücken“, meint die Frau mit den in der Kälte rot angelaufenen Wangen.

Verärgert sind manche Demonstranten auch darüber, dass Vucic von sämtlichen EU-Vertretern hofiert wird – sei es EU-Kommissar Johannes Hahn, die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini oder der österreichische Kanzler Sebastian Kurz. An die Umgestaltungskraft der EU, mehr Demokratie und Bürgerrechte zu schaffen, glaubt hier in Belgrad niemand mehr. Man will die Sache selbst in die Hand nehmen. Insofern sind die Proteste in den Städten durchaus Ausdruck eines politischen Reifungsprozesses.

Die wöchentlich stattfindenden Kundgebungen scheinen Wirkung zu zeigen. Aleksandar Vucic reagierte unlängst auf die Proteste mit einer Tour durch südserbische Städte und Dörfer. Dort sprach er auf Versammlungen und traf Mitarbeiter von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.

