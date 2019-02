„Das ist unser Land, und wir werden dafür kämpfen“

Nicaraguas sandinistische Regierung plant einen Mega-Kanal quer durch den mittelamerikanischen Staat. Das gigantische Projekt wird wohl niemals verwirklicht werden, trotzdem gibt es schon jetzt jede Menge Verlierer.

Erst waren sie nur Gegner, nun sind sie auch Vertriebene: Francisca Ramirez setzt inzwischen aus Costa Rica ihrem Kampf gegen den Nicaragua-Kanal fort. Doch dieser Kampf ist längst mehr als nur der Versuch, das gigantische Großprojekt zu verhindern. Es geht um die Demokratie, den Sturz des sandinistischen Regimes und um Rückgewinnung von enteignetem Land.

Im 22. Dezember 2014 gab Nicaraguas Präsident Daniel Ortega höchstpersönlich den Startschuss für die Bauarbeiten. Es waren große Pläne, die der Sandinist, dessen Anhänger ihn Comandante Daniel rufen, vorstellte. Alles soll ein bisschen größer werden als beim Panama-Kanal, der seit Jahrzehnten Milliardengebühren in die Staatskasse Panamas spült und von dessen Kopie viele mittelamerikanische Länder träumten.

Die Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik ist auch aus geostrategischen Gründen hoch interessant. Der Panama-Kanal wird von den USA „kontrolliert“, ein von China kontrollierter „Nicaragua-Kanal“ könnte die Karten im Machtspiel der Weltwirtschaftsmächte neu mischen. Insgesamt soll der Bau rund 50 Milliarden Euro verschlingen. Ein ideologisches wie wirtschaftliches Jahrtausendprojekt. Der Nicaragua-Kanal soll nach bisherigen Plänen den Atlantik mit dem Pazifik verbinden und von der Mündung des Rio Punta Gorda an der Karibikküste zur Mündung des Rio Brito im Osten verlaufen. Die Arbeiten sollen rund fünf bis sechs Jahre dauern.

Soweit die Pläne. Die Realität aber hat das Projekt eingeholt. Nennenswerte Fortschritte oder gar Bautätigkeiten sind seitdem nicht gesichtet worden. Hinter dem Projekt steht der chinesische Oligarch Wang Jing mit der eigens für den Kanalbau gegründeten HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development). Die Geldgeber versprachen via Hong Kong, das Bauprojekt zu finanzieren, doch inzwischen sind die Büros in Managua nicht einmal mehr besetzt. Das Unternehmen äußert sich nicht, Presseanfragen bleiben unbeantwortet, was den Zweifel an der Seriosität des Vorhabens sät.

Seit April des vergangenen Jahres sich erst die Studenten, dann die Rentner und schließlich ein Großteil der Bevölkerung gegen die Sandinisten an der Macht erhoben haben, scheint das Projekt unsicherer denn je. Die Unruhen hatten sich zunächst an einer inzwischen revidierten Rentenreform entzündet. Anschließend richteten sich die landesweiten Proteste gegen die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit sowie gegen staatliche Gewalt.

Seitdem fordern Vertreter der Zivilgesellschaft den sofortigen Rücktritt von Präsident Ortega. Der lehnt dies jedoch ab und macht die Opposition für die Gewaltausbrüche verantwortlich. Ein halbherziger Dialog scheiterte, anschließend schaltete das Ehepaar an der Staatsspitze – Präsident Daniel Ortega und Ehefrau Rosario Murillo als Vizepräsidentin – auf einen knallharten Feldzug gegen die Opposition.

Seitdem gleicht Nicaragua einem Pulverfass. Die Massenproteste ließ Ortega blutig niederschlagen. Es gab hunderte Tote, tausende Verletzte und unzählige Verhaftungen. Regierungskritische Journalisten wurden massiv eingeschüchtert, ihre Redaktionen durchsucht oder geschlossen. Menschenrechtsorganisationen erheben schwere Vorwürfe gegen das Ortega-Regime.

Auch Francisca Ramirez zählt zu denen, die geflohen sind vor den gefürchteten Schlägerbanden Ortegas. Jüngst meldete sich die Anführerin der Kleinbauern-Bewegung gegen das Kanal-Projekt aus Costa Rica zurück. Inzwischen geht es nicht mehr allein darum, den Kanal zu verhindern, sondern um eine größere Mission: die Regierung aus dem Amt zu stürzen. „Es ist das Ziel, unser Vaterland zurückzugewinnen. Das ist unser Land, und wir werden dafür kämpfen. Genauso wie wir für die Freiheit der politischen Gefangenen kämpfen müssen.“

Ihr Kampf begann eigentlich zwei, drei Nummern kleiner. Es ging um Landenteignungen von Kleinbauern, die entlang der geplanten Route ihre Grundstücke besaßen. Ein hochumstrittenes Gesetz erlaubte es den Behörden, großräumig den geplanten Streckenverlauf zu enteignen. In der Institution, die das kontrolliert und organisiert, sitzen auch Familienangehörige der Ortegas. Dessen Familie kontrolliert auch die staatlichen Medien und viele Unternehmen im Land. Ramirez und ihre Mitstreiter warfen der Regierung vor, sich auf diesem Wege Filetstücke aneignen zu wollen. Und das, obwohl der Bau des Kanals noch gar nicht sicher war.

Ramirez bekam damals auch Unterstützung von Bianca Jagger (73), Umweltaktivistin und Ex-Frau von Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger: „Ortega möchte den See und unsere Wälder für einen Kanal zerstören, der keinen Fortschritt bringt“, sagte Jagger bei einem Besuch in Managua vor Ausbruch der Proteste. Sie rief alle Nicaraguaner auf, sich der Verteidigung der natürlichen Ressourcen des Landes anzuschließen. Das in Managua geborene Ex-Model besitzt die britische und die nicaraguanische Staatsbürgerschaft. Jagger engagiert sich für eine Menschenrechtsstiftung, die ihren Namen trägt. Der Widerstand gegen den Kanal war ein Mosaikstein, der zum Ausbruch der Proteste führte.

Wie es scheint, hat sich Daniel Ortega verkalkuliert. Das Projekt wird wohl niemals verwirklicht, sein Image als Revolutionär ist zerstört, die Gegner sind außer Landes getrieben. Der Traum vom eigenen Kanal hat nur Verlierer produziert.

