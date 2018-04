„Das jüdische Leben wird immer schwieriger“

Anzeige

Die Sorge ist angebracht; trotzdem ist es für die Mutter dreier Kinder keine Option, nach Israel auszuwandern. „Wir sind Franzosen. Wir fühlen uns hier zu Hause.“ Aber fühlen sie sich hier auch sicher – als Juden? Die Frage bekam zuletzt neue Brisanz. Der Mord an der 85-jährigen Mireille Knoll, einer jüdischen Französin, Ende März hat Frankreich aufgeschreckt. Tausende Menschen beteiligten sich an einem Gedenkmarsch für die alte Dame, die in ihrer Wohnung in Paris mit elf Messerstichen getötet und deren Körper danach angezündet worden war.

Gegenseitige Beschuldigungen

Humorvoll und lebensfroh sei sie gewesen, sagte ihre Nachbarin Claudette. Dabei hatte Mireille Knoll Schlimmes erlebt. Keine zehn Jahre war sie alt, als sie im Sommer 1942 mit mehr als 13 000 Juden bei der „Massenrazzia im Wintervelodrom“ in Paris von französischen Nazi-Kollaborateuren festgenommen wurde; der Deportation in osteuropäische Todeslager entkam sie dank ihres brasilianischen Passes. Mit ihrer Mutter floh sie nach Portugal, kam später zurück nach Paris und heiratete einen Auschwitz-Überlebenden, der Anfang der 2000er Jahre starb. Zwei Söhne, Alain und Daniel, zog das Paar in derselben Wohnung groß, in der Mireille Knoll ihren grausamen Tod fand.

Beim mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich um den 28 Jahre alten Yassine M., einen Nachbarn, der sie seit seiner Kindheit gekannt hatte und sie ab und zu besuchte. Er und ein weiterer Tatverdächtiger, der 21-jährige Obdachlose Alex M., beschuldigten sich gegenüber der Polizei gegenseitig der Tat. Alex M. soll demnach gesagt haben, Yassine M. habe „Allahu Akbar“, „Gott ist groß“, gerufen, bevor er auf Mireille Knoll einstach. Beide wussten, dass sie jüdisch, wenn auch nicht gläubig und in der Religionsgemeinde nicht aktiv war und sollen sich gemäß polizeilichen Quellen noch vor der Tat darüber unterhalten haben, dass angeblich Juden oft wohlhabend seien – was auf die in bescheidenen Verhältnissen lebende Mireille Knoll keineswegs zutraf.

Ob die Täter trotzdem gehofft hatten, bei ihr etwas holen zu können, muss die laufende Untersuchung ergeben. Die Justiz ermittelt wegen schweren Diebstahls und vorsätzlicher Tötung aus einem antisemitischen Motiv heraus. „Das ist eindeutig, und das muss ganz klar benannt werden“, sagt Léa, die gerade im K-Shop, einem Laden für koschere Produkte, im Pariser Vorort Charenton-le-Pont eingekauft hat. Aufgewühlt sei sie, sagt die junge Frau, die selbst jüdischen Glaubens ist. „Das Schlimmste wäre jetzt, die Gefahr kleinzureden, der wir ausgesetzt sind.“ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron folgte ebenfalls schnell dieser Auslegung. „Der Mörder hat eine unschuldige und wehrlose Frau getötet, weil sie Jüdin war“, sagte er.

Bis vor kurzem war Yassine M. wegen sexueller Belästigung der zwölfjährigen Tochter von Mireille Knolls Pflegerin in Haft. Dort hatte er Alex M. kennengelernt, der wegen Diebstahls einsaß. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Männer die alte Dame unabhängig von ihrer Religion ausrauben und töten wollten.

Plädoyer für härtere Strafen

Dass die Polizei dennoch schnell von einem antisemitischen Antrieb sprach, liegt auch an den Versäumnissen im Fall der getöteten Sarah Halimi: Die 65-jährige Jüdin wurde vor einem Jahr von einem Nachbarn ermordet, der sie aus dem Fenster ihrer Pariser Wohnung warf, antijüdische Beschimpfungen und „Allahu Akbar“ rufend. Trotzdem nahm die zuständige Ermittlungsrichterin erst nach elf Monaten Antisemitismus als mögliches Tatmotiv auf. „Das war nicht zu begreifen, auch wenn es grundsätzlich schwer nachzuweisen ist, selbst wenn das Opfer erkennbar jüdisch war“, sagt Francis Kalifat, der Präsident des Zentralverbandes der französischen Juden, Crif. Er begrüße den jüngsten Plan der Regierung für den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus, durch den unter anderem Hassparolen im Internet schärfer ins Visier geraten. Aber er plädiere für härtere Strafen und einen entschlosseneren Kampf gegen den Salafismus.

Dabei legt Kalifat Wert auf eine klare Unterscheidung. „Es gibt Antisemitismus in Frankreich, und dieser reduziert sich nicht nur auf Muslime. Aber Frankreich ist nicht pauschal ein antisemitisches Land.“ Zwar gingen 2017 antisemitische Straftaten wie Grabschändung oder Vandalismus zwar zurück; die Gewalt stieg aber. Dem Innenministerium zufolge wurden Juden, die weniger als ein Prozent der französischen Gesellschaft ausmachen, Opfer von 38 Prozent der registrierten Gewalttaten.

Alte Vorurteile halten sich

Darüber hinaus gebe es einen „Antisemitismus des Alltags“, sagt Crif-Präsident Kalifat: böse Blicke, Graffiti-Schmierereien, Drohungen. Jüdische Kinder besuchen oft Privatschulen, auch katholische, weil ihre Eltern in staatlichen Einrichtungen mit einem höheren Anteil muslimischer Kinder Angst um sie haben. „Das jüdische Leben wird immer schwieriger“, bedauert Kalifat. Alte Vorurteile hielten sich, nach denen Juden reich und politisch dominant seien. Wanderten bis zum Jahr 2014 jährlich zwischen 1500 und 2000 französische Juden nach Israel aus, so stieg diese Zahl im Jahr 2015 auf 3500 und 2016 sogar auf mehr als 7000; seither sank sie wieder.

„Die Franzosen sind zuletzt zur größten Einwanderergruppe geworden“, sagt die österreichische Publizistin Anita Haviv, die seit langem in Israel lebt. „Der Trend ist stark erkennbar: In Tel Aviv gibt es französische Viertel, Bäckereien, Bars. Man hört die Sprache sehr oft.“ Allerdings kehren viele wieder nach Frankreich zurück – aber sie werden ebenso wenig in Statistiken vermerkt wie Juden, die in andere Länder auswandern, nach Kanada oder in die USA.

Verloren gegangene Sicherheit

„Da haben wir nur Schätzungen“, sagt Crif-Präsident Kalifat. „Aber neu ist seit einigen Jahren, dass es sich bei den Auswanderern nicht mehr überwiegend um Studenten oder Rentner handelt, sondern zunehmend um junge Paare und Familien, die sich nicht mehr sicher fühlen.“

Das ist auch der Fall von Noa Goldfarb, einer Enkelin Mireille Knolls. „Vor 20 Jahren habe ich Paris verlassen, weil ich wusste, dass dort weder meine Zukunft noch jene des jüdischen Volkes liegt“, schrieb sie nach dem Mord an ihrer Großmutter. „Aber wer hätte gedacht, dass ich meine Angehörigen dort zurücklasse, wo der Terrorismus und die Grausamkeit zu einer solchen Tragödie führen würden?“

In den Medien sendeten Mireille Knolls Hinterbliebene versöhnliche Botschaften aus. Dahingegen wollte der Crif Vertreter des rechtspopulistischen Front National sowie der radikalen Linken, die sich an einer Boykott-Aktion israelischer Produkte beteiligten, vom Gedenkmarsch ausschließen. Als die Parteichefs Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon trotzdem kamen, wurden sie ausgepfiffen und mussten den Zug vorzeitig verlassen. Mireille Knolls Sohn Daniel sah das mit Widerwillen. „Der Crif macht Politik, und ich öffne mein Herz“, sagte er. „Es ist unerträglich, dass man in Frankreich heute auf eine so schreckliche Art und Weise sterben kann.“

