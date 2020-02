Das Leben nach Afghanistan

Was – und wie sehr – belastet Kriegsheimkehrer der Bundeswehr am meisten? Dieser Frage widmet sich der Forschungsbericht „Leben nach Afghanistan“ (Februar 2019) vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.

Im Fokus steht das 22. Kontingent des ISAF-Einsatzes in Afghanistan, das direkt und drei Jahre nach der Rückkehr befragt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die Veteranen durch etliche Faktoren ihres Lebens stärker belastet wurden als vor dem Einsatz. Eine Spitzenstellung nimmt überraschenderweise die alltägliche Bürokratie ein. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt zudem an, dass sie nach der Rückkehr aus dem Einsatz einige Dinge in ihrem Leben – ein Teil sogar ihr ganzes Leben – neu ordnen mussten. 15 Prozent sagen, sie sind aggressiver geworden. Zehn Prozent hätten sich immer mehr vom privaten Umfeld zurückgezogen. gs

