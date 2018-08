Das „neue Lampedusa“: Algeciras in Andalusien

Anzeige

Die spanische Industriestadt Algeciras liegt an der Meerenge von Gibraltar. Schon jetzt kamen dort so viele Flüchtlinge mit Booten aus Marokko an wie nie zuvor. Bürgermeister José Ignacio Landaluce klagt über ausbleibende Hilfe.

Herr Landaluce, der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska war kürzlich in Algeciras. Sein Urteil lautete: Die Situation ist unter Kontrolle. Empfinden Sie das auch so?

José Ignacio Landaluce Der spanische Politiker José Ignacio Landaluce Calleja (Bild, geb. 1959) ist ein an der Universität Granada ausgebildeter Chirurg. Er vertritt seit 2008 die Provinz Cadiz im Abgeordnetenhaus in Madrid. Seit 2011 ist er Bürgermeister der Stadt Algeciras. Zugleich ist er Präsident der Spanischen Vereinigung Medizinischer Zentren. red (BILD: privat)

José Ignacio Landaluce: Mich interessiert nicht, was der Innenminister sagt. Schauen Sie sich an, wie viele Migranten hier angekommen sind in den vergangenen Wochen. Die Regierung in Madrid rühmt sich, sie habe das Rettungsschiff „Aquarius“ aufgenommen. Wir haben jeden Tag so viele Menschen wie auf einer „Aquarius“, die hier ankommen. Die Leute haben hier teilweise in Rettungsbooten geschlafen oder auf dem nackten Boden, weil wir sie nicht unterbringen konnten.