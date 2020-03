„Depressionen können jeden treffen“

Alexander Häge (geb. 1979) ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter und auch in der Forschung tätig.

Am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim arbeitet er in einer offenen Jugendlichenstation sowie einer Intensiveinheit für selbstmordgefährdete Jugendliche. BILD: Häge