Der Beruf – ein Überblick

Dass angehende Hebammen ihren Beruf grundsätzlich an Hochschulen erlernen sollen, sieht Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, kritisch. „Den Hebammen in Deutschland wird mit der Akademisierung nicht unbedingt ein Gefallen getan“, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. Denn ohne Abitur sei der Beruf dann nicht mehr zu erlernen. Auch könnten vier Jahre Studium, inklusive Bachelor-Arbeit, junge Menschen, die gerne den Beruf erlernt hätten, abschrecken, so der Mediziner. Das könne den bereits bestehenden Mangel an Hebammen noch verstärken.

Albring sorgt sich zudem, dass praktische Ausbildung und Erfahrung zu kurz kommen könnten. Es sei zu befürchten, dass „die so ausgebildeten Frauen eher nicht acht Stunden am Kreißbett ausharren wollen“. Sein Fazit lautet daher: „Für die sehr praxisorientierte Arbeit einer Hebamme scheint der wissenschaftliche Ansatz im Studium nicht notwendig.“ mad