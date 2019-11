Der ganze Stolz einer Auto-Nation

25 Jahre ist es jetzt her – am 13. November 1994 wird Michael Schumacher im südaustralischen Adelaide als erster deutscher Motorsportler Formel-1-Welt-meister. Bis 2004 werden sechs weitere Titel folgen. Doch die Geschichte der deutschen Sportlegende ist auch die mit einer großen Tragik. Von Alfons Batke

Zum 25. Jubiläum weiß in der Öffentlichkeit niemand seriös, wie es dem heute 50-jährigen Michael Schumacher nach seinem schweren Skiunfall vom 29. Dezember 2013 geht. Es wird bald sechs Jahre her sein, dass Schumacher auf der Skipiste von Meribel der Schicksalsschlag traf, den er auf den Autorennpisten rund um den Globus (manchmal auch nur mit viel Glück) in zwei Jahrzehnten am Limit vermeiden konnte. „Er gibt nicht auf und kämpft weiter“, sagte unlängst sein Freund und langjähriger Ferrari-Teamchef Jean Todt. Der jetzige Boss des Motorsport-Weltverbandes FIA besucht Schumacher regelmäßig und berichtete immerhin, dass beide gelegentlich Formel-1-Übertragungen im Fernsehen anschauen. Womöglich werden sie auch an diesem Mittwoch zusammen vor dem Gerät sitzen, wenn RTL in einer Dokumentation an diesen besonderen Tag erinnert – an den 13. November 1994.

Rückblende: Seinen Boliden schiebt er noch selbst zu Start und Ziel. Das Oberteil seines roten Rennoveralls hat er heruntergelassen. Diepholzer Flugplatzrennen, wir schreiben den 5. August 1990. Die Mauer ist gefallen, Wende- und Einheitszeit in Deutschland. Der Hauptsponsor des WTS-Rennstalls, ein Tabakkonzern, reagiert darauf. Aus „West“ wird vorübergehend „East“, der Werbeschriftzug auf dem Formel-3-Renner ist unübersehbar. Dem Fahrer des VW-Reynard scheint es egal. Er ist Nichtraucher. Er will nur schnell sein und gewinnen. Er ist schnell und gewinnt. Wie so häufig in seiner späteren Laufbahn.

Erste Konturen 1990

Das ist die Momentaufnahme vom beeindruckenden Auftritt des zu diesem Zeitpunkt 20-jährigen Michael Schumacher auf dem niedersächsischen Airportkurs. In der Provinz zeichnen sich die Konturen einer Motorsportkarriere ab, die einzigartig werden sollte. Angesprochen auf seine weiteren Pläne sagt uns der gelernte Kfz-Mechaniker in Diepholz keck: „Wer in der Formel 3 gewinnen kann, will eines Tages auch Formel 1 fahren. Das ist mein Ziel.“ Ein Jahr später treffen wir „Schumi“ in Diepholz wieder. Er ist Gastfahrer in der DTM, steuert seinen Mercedes 190 E 2.5-16 nur auf Rang 14 und sagt hernach: „Autos mit Dach sind wohl doch nicht mein Ding.“ Keiner ahnt an diesem 4. August 1991, dass er drei Wochen später im belgischen Spa sein erstes Formel-1-Rennen bestreiten wird.

Man muss die Geschichte kennen, die sich da in den Ardennen abspielt. Ohne sie wäre das jetzige Jubiläum vielleicht gar nicht möglich gewesen. Also: Der Ire Eddie Jordan sucht für dieses Rennen am letzten August-Wochenende 1991 einen Fahrer, da sein etatmäßiger Pilot Bertrand Gachot (Belgien/Frankreich) nach einem tätlichen Angriff auf einen Taxifahrer in einem Londoner Knast sitzt. Das ist die Chance für den jungen Schumacher, über dessen Mercedes-Kontakte die Finanzierung gesichert wird – schließlich will Jordan Bares sehen. Als Schumacher erstmals in seinem etwas zu groß geratenen grünen Overall im Fahrerlager auftaucht, halten ihn Stars wie Alain Prost oder Nigel Mansell für einen Techniker – und wundern sich anschließend, mit welcher Pace der vermeintliche Mechaniker die Achterbahn rauf und runter brettert.

Manager Willi Weber flunkert

Schumis Manager Willi Weber hat Jordan vorgeflunkert, sein Schützling würde den anspruchsvollen Kurs aus dem Effeff kennen. Dabei ist es für Schumacher Premiere zwischen Eau Rouge, Bruxelles und Les Fagnes, aber er fährt in Training und Qualifying wie ein alter Hase und holt sich als Neuling gleich den siebten Startplatz. Dass er im Rennen mit einem Kupplungsschaden nach 600 Metern liegen bleibt, kann die guten Eindrücke nicht trüben. Der Rennstall Benetton um Teamchef Flavio Briatore will ihn und bekommt ihn für eine Ablöse von 500 000 Dollar, die Jordan einstreicht. In den verbleibenden fünf Rennen rast Schumacher dreimal in die Punkte und hat endgültig den Fuß in der Tür zur Königsklasse.

Doch der Weg zum Titel ist länger als im kollektiven Gedächtnis abgespeichert. Schumi ist zwar schnell, frech und selbstbewusst, doch noch steht er im Schatten der Platzhirsche wie Ayrton Senna (Titel 1991), Nigel Mansell (1992) oder Alain Prost (1993). Doch schon in seiner ersten kompletten Saison gelingt der erste Grand-Prix-Sieg; im zwölften Rennen des Jahres 1992, am 30. August, grüßt Michael Schumacher ganz oben vom Podest. Und wo? Natürlich in Spa, wo zwölf Monate zuvor alles begonnen hatte. Nach dem Rennen zieht sogar der kürzlich verstorbene Niki Lauda das Kapperl und prophezeit Schumi: „Du wirst mal Weltmeister.“

In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland hat der Zauberer am Lenkrad schnell die Strahlkraft eines Boris Becker oder einer Steffi Graf erreicht. Er ist Deutschlands erster Superstar des vergleichsweise noch jungen Privatfernsehens (RTL hat die TV-Rechte), er kehrt aber auch schnell der rheinischen Heimat den Rücken und lässt sich in Monaco nieder. Der Wirbel um seine Person macht ihm früh zu schaffen: „Ich kann nicht mehr mit Ruhe irgendwo essen. Manchmal kommst du dir vor wie die Hure deines Berufs.“ Die Flucht aus der Öffentlichkeit abseits der Rennpisten beginnt also schon recht zeitig. Das ändert nichts an der Zuwendung der Menschen zwischen Flensburg und Berchtesgaden. Deutschland war immer ein Autoland, mit Schumacher ist einer da, der die Herzen der PS-Junkies höher schlagen lässt. Seht her, wir bauen nicht nur die besten Autos, sondern haben endlich auch den in unseren Reihen, der sie am schnellsten fahren kann.

Schumi hat den Motorsport in Deutschland wachgeküsst und ist parallel dazu zu einer Identifikationsfigur geworden, für die man auch schon zur Morgendämmerung aufsteht, um seine Rennen in Fernost oder auf dem fünften Kontinent zu verfolgen. Aus allen Teilen des Landes kommen sie zu den Rennen, Schumi-Fanclubs schießen wie Pilze aus dem Boden. Auf den Campingplätzen rund um die Pisten – so auch am Hockenheimring – wird ein von reichlich Promille befeuerter Personenkult betrieben. Und manchmal schaut der Gasfuß-Artist sogar selbst vorbei und sagt kurz Hallo.

Als es an diesem 13. November 1994 in Adelaide zum Showdown um die Weltmeisterschaft zwischen Schumacher und dem Briten Damon Hill kommt, blickt die Formel 1 auf ein wahrhaft schlimmes Jahr zurück. Sie hat am 1. Mai in Ayrton Senna den wohl besten Fahrer aller Zeiten durch den schrecklichen Unfall von Imola verloren, zudem im Österreicher Roland Ratzenberger einen weiteren toten Piloten zu beklagen, der auf dem italienischen Kurs nur einen Tag vor Senna verunglückt. Die Horrorshow geht weiter, als zwei Wochen nach Imola Schumachers früherer Mercedes-Kollege Karl Wendlinger (Österreich) im Training von Monte Carlo schwer verunglückt und erst nach 19 Tagen aus dem Koma aufwacht.

Schumacher gibt zu, nach Sennas Tod ans Aufhören gedacht zu haben, doch seine Rennleidenschaft obsiegt. Das Cockpit ist sein Leben, im ständigen Wechselspiel zwischen Mensch, Material und äußeren Umständen kann er sich ausleben. Er gewinnt 1994 acht Rennen, doch auf ihn und Benetton fallen auch dunkle Schatten. Das per Teamorder angeordnete Ignorieren einer Schwarzen Flagge wird in Silverstone mit dem Abzug von sechs Punkten bestraft. Und dann bringt ihm noch eine in Spa diagnostizierte zu dünne Bodenplatte die Aberkennung des Sieges und eine Sperre für die Rennen in Monza und Estoril ein. Der Boulevard, der Schumi zuvor in den Himmel schrieb, titelt nun mit „Schummel-Schumi“. Und auch der „Spiegel“ hat sein Urteil gefällt und sieht Schumacher „Vom Saubermann zum zwielichtigen Trickser“ auf Abwegen.

Energie aus Frust und Zorn

Der seinerzeit 25-jährige fühlt sich ungerecht behandelt, ist aber in der Lage, Frust und Zorn in neue Energie umzuwandeln. Eine Eigenschaft, die ihn später gepaart mit seiner fast schon legendären Disziplin, Lernbereitschaft und Rücksichtslosigkeit zu der Ikone macht, die er ist. Kurzum: Das Duell mit Hill, der die beiden Rennen ohne Schumacher in Monza und Estoril gewinnt, geht weiter, und als die beiden zum „High Noon“ in Australien eintreffen, führt Schumacher mit 92: 91 Punkten.

In Adelaide ist die Formel 1 stets Feiertag, Party-Marathon und Motorsport-Hochamt in einem. Die Umsätze der Buchmacher sind nur beim Galopprennen um den Melbourne Cup höher, in den Wettbüros rund um den Citykurs hat Schumacher hauchdünn die Nase vorn. So wie im Rennen, das er bis zur 36. Runde knapp vor Hill anführt. Dann unterläuft ihm ein Fahrfehler, der Benetton kracht in eine Mauer, kehrt aber auf die Strecke zurück. Als Hill innen vorbeiziehen will, kommt es zu einer Berührung, Schumacher hebt ab und strandet in den Reifenstapeln. Der Brite fährt weiter, allerdings mit angebrochener Radaufhängung. Das ist nicht mehr zu reparieren. Schumacher erfährt es, als er Trübsal blasend an der Streckenbegrenzung in der Nähe eines gut besuchten Pubs kauert – Hill kommt einfach nicht, fast schon ungläubig reckt Schumi den linken Arm in die Höhe. Sonntag, 13. November 1994: Michael Schumacher ist Weltmeister.

Den Stein ins Rollen gebracht

Es gibt sicherlich angenehmere Umstände, seinen ersten WM-Titel zu holen und Sportgeschichte zu schreiben, aber dadurch lassen sich Schumacher und seine Entourage die Feierlaune nicht verderben. So schert sich Schumi auch nicht um die Wortakrobaten in den englischen Zeitungshäusern, die den Deutschen als „Ratte“ oder „Straßendieb“ beschimpfen oder virtuos – wie der „Daily Mirror“ – fabulieren: „Betrug – Schu, der Bumser, raubt Damon den Ruhm“. Auch der italienische „Corriere della Sera“, der in späteren Ferrari-Jahren eine Jubelarie nach der anderen auf ihn singen wird, versprüht Gift: „Schumacher, der Rausschmeißer, wird Champion der Autoscooter.“ Damon Hill selbst blickt ohne viel Aufhebens auf die Szene zurück: „Das ist Rennfahren. Ich hätte wohl besser abbremsen sollen.“ Am Morgen nach dem Rennen treffen sich beide Rivalen beim Frühstück, Hill gratuliert Schumacher fair.

Adelaide also hat den Stein ins Rollen gebracht, die Kombination Michael Schumacher/Weltmeister sollte es noch sechs weitere Male (1995, 2000 bis 2004) geben. Der Hype um Schumi hielt sich über Jahre. Für seinen Haussender RTL war er ein Quotengarant, in der Spitze sahen fast 16 Millionen Menschen zu. Es gab Jahre, in denen sowohl in Hockenheim als auch auf dem Nürburgring gefahren wurde, im kommenden Jahr ist Deutschland als Grand-Prix-Schauplatz Ödland. Ohne Schumacher wäre die Karriere des Sebastian Vettel nicht vorstellbar gewesen, trotz seiner vier WM-Titel hat der Heppenheimer aber nicht die Aura seines großen Vorbildes.

