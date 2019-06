„Der Klimawandel hat längst Einzug gehalten“

Das Eis in Island schmilzt auch auf dem Skaftafellsjökull-Gletscher. © dpa

Schwarz, grau, schmuddelig-weiß schiebt sich die Masse durch die grün-bemoosten Berge. Der Sólheimajökull auf Island entspricht so gar nicht dem herkömmlichen Bild eines gleißenden Gletschers. Die Asche eines der vielen Vulkane der Insel hat ihn etwas unansehnlich gemacht. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. „Das ist der am schnellsten zurückgehende Gletscher in Island“, weiß Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung.

„Der Klimawandel hat in Island längst Einzug gehalten“, sagt Boetius, eine der namhaftesten deutschen Forscherinnen auf diesem Gebiet. Allein vom Sólheimajökull-Gletscher seien vier der einst elf Kilometer langen Zunge verschwunden. Seit den 1990er Jahren habe die Insel bereits mehr als zehn Prozent ihrer gesamten Gletschermasse verloren. Und das hat Folgen: „Die Gletscherschmelze erhöht den Meeresspiegel ungemein.“ Allein das bisherige Schmelzen der isländischen Gletscher habe einen Millimeter zum weltweiten Anstieg des Meeresspiegels beigetragen.

Warnzeichen beachten

„Wenn wir nicht gegensteuern, dann wird Island im Jahr 2100 gletscherfrei sein“, sagt die Wissenschaftlerin. Der weltweite Meeresspiegel würde dadurch um einen weiteren Zentimeter steigen. Boetius hat einen anschaulichen Vergleich: „Wenn alle Menschen der Welt gleichzeitig ins Meer springen, dann steigt der Spiegel nicht einmal um einen Millimeter.“

Die Zahlen zeigen: Dass in Island die Gletscher schmelzen, kann auch Deutschland nicht egal sein. „Es gibt mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen, die warnen, dass dies unterschätzt wird und dass wir viel schneller noch mit einem viel höheren Meeresspiegelanstieg zu rechnen haben“, sagt die Meeresbiologin Boetius. Da das Anpassen der Infrastruktur 20 bis 30 Jahre dauere, gehe es jetzt um die Warnzeichen und die Frage, wie man sie aufnehme.

