Der Kreis um die Geschwister

Die Geschwister Hans und Sophie Scholl sind heute die bekanntesten Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Doch ihre Freunde spielten eine ebenso wichtige Rolle. Sie gehörten zum engeren Kreis der Gruppe, sie gingen dasselbe Risiko ein – und auch sie wurden für ihre Überzeugungen von den Nazis ermordet.

Hans und Sophie Scholl: Hans studierte Medizin, Sophie ab 1942 Biologie und Philosophie. Sie wurden am 18. Februar 1943 nach dem Verteilen von Flugblättern verhaftet und vier Tage später hingerichtet.

Willi Graf: Graf studierte wie Hans Scholl Medizin. Im Frühjahr 1941 wurde er an der Ostfront als Sanitätsfeldwebel eingesetzt. Die Schrecken des Krieges vertraute er seinem Tagebuch an. Anders als die Geschwister Scholl weigerte er sich, der Hitlerjugend beizutreten. Er wurde am 12. Oktober 1943 von den Nazis getötet.