Es waren unerbittliche Kämpfe in Kolumbien: Morde, Entführungen, Bürgerkrieg zwischen linken Guerilla-Gruppen, rechten Paramilitärs und der Armee. Besonders traumatisiert sind noch heute Jugendliche, die auf allen Seiten zu Kämpfen gezwungen wurden.

Manchmal ist es vielleicht nur ein Blick, der hilft, eine verletzte Seele zu heilen. Und der Ausblick hier ist beeindruckend. Fast 3000 Meter hoch liegt die Einrichtung „Benposta“, in der junge Seelen wieder zu lachen, fühlen und vertrauen lernen. Von hier aus sieht man weit über die Hochebene der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, der Neun-Millionen-Metropole. „Ich habe manchmal eine solche Wut“, sagt Maria (19, Name von der Red. geändert). „Der Krieg hat mir so viel weggenommen, meine Eltern, meine Geschwister, das Zuhause, die Umarmungen, das Gefühl, dass du unterstützt wirst, wenn du es brauchst, die Ausbildung.“ Maria ist eine von Dutzenden jungen Opfern des bewaffneten Konfliktes, die Zuflucht gefunden haben im Projekt „Benposta“. Und die ein neues Leben angefangen hat.

Es ist nicht nur der Höhenunterschied, der die Bewohner dort von jenen in Bogotá unterscheidet. Es ist die Erfahrung, Krieg zu führen, zu töten, entführen, vergewaltigen oder das alles zu erleiden, während Gleichaltrige zur Schule gehen. „Der Vorschlag ist, einen Raum zu schaffen, wo die Mädchen und Jungen die Entscheidungsgewalt über ihre eigenen Leben zurückerhalten. So ist die Idee von ,Benposta’ entstanden“, erklärt Koordinator Juan Sebastián Campo (29).

1952, in den Wirren der spanischen Franco-Diktatur hatte Pater Jesús Cesar Silva die Idee, als ihn das Leid zahlreicher Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, zu dem Projekt inspirierten. Auch in Kolumbien sind die Kinder die ersten Opfer des gewaltsamen Konfliktes, der seit über einem halben Jahrhundert zwischen linken Guerillagruppen, rechten Paramilitärs und der regulären Armee tobt. Und hier sowie in anderen kolumbianischen Städten lernen sie den Neuanfang. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Kinderhilfswerk Terre des Hommes, aber auch von zahlreichen kirchlichen Organisationen.

Fingernägel herausgerissen

Weit draußen auf dem Land, wo der Staat nur wenig Präsenz zeigte, marschierten die linken und rechten Banden durch die Dörfer und zwangen die Kinder zum Dienst an der Waffe. Wer sich weigerte, lief Gefahr, dass die eigene Familie erschossen oder vertrieben wurde. Und dann war da auch noch die Aussicht auf das schnelle Geld, denn irgendwie sind alle illegalen Gruppen in den lukrativen Drogenhandel verwickelt.

„Ich habe mit zwölf Jahren als Wache angefangen“, berichtet Kevin (29) über seine ersten Jahre in der Guerilla. Seinen richtigen Namen kann er nicht nennen, denn sein Leben ist immer noch in Gefahr. Kevin gehörte einer der beiden noch aktiven Guerilla-Organisationen an, und die sieht ihn als Verräter an. Am Anfang habe er 800 000 Pesos (etwa 300 Euro) pro Bericht und Botendienst bekommen, die dem Drogenhandel dienten.

Das war schon zu jener Zeit für einen Jugendlichen viel Geld. „Das Geld, das du verdienen konntest, hat dich auf der einen Seite glücklich gemacht, aber es entfernt dich auch von jenen Menschen, die du am meisten liebst“, sagt er heute. Kevin blickt auf ein bewegtes Guerillaleben zurück. Als er 16 Jahre alt war, stieß er zu den aktiven Reihen der Guerilla. „Ich habe mit der Waffe gekämpft. Gegen andere Guerilla-Gruppen, gegen die Armee“, berichtet Kevin. Er spürte den Lauf einer Waffe an der Schläfe, weil ihm die Mitkämpfer misstrauten, und vermuteten, dass er fliehen wollte. Sie rissen ihm die Fingernägel heraus, ließen ihn zwei Stunden lang von Ameisen stechen und vor Schmerzen schreien. Trotzdem gelang es Kevin, zur Flüchtlingsorganisation der UN Kontakt aufzunehmen. Und die brachte ihn nach einer bewegenden Flucht schließlich nach Bogotá. Nach „Benposta“. In die Sicherheit. In ein neues Leben.

Sorge um Friedensvertrag

„Wenn ich Präsident wäre“, sagt Kevin, „würde ich den ganzen kolumbianischen Staat umkrempeln.“ Er misstraut dem amtierenden kolumbianischen Präsidenten Iván Duque aus dem Lager des ehemaligen rechtskonservativen Präsidenten Álvaro Uribe (2002 bis 2010). Uribe ist bis heute in Kolumbien ungeheuer populär, aber eben auch wegen seiner Nähe zu den gefürchteten rechtsgerichteten paramilitärischen Gruppen hoch umstritten.

Die Paramilitärs waren die Feinde von Kevins Guerilla, die sich aber auch mit anderen linken Gruppen schwere Kämpfe lieferten. Uribe wollte nie den Frieden, der 2016 mit der größten Guerilla-Gruppe, der FARC, geschlossen wurde. Duque versucht, den Friedensvertrag nun nachträglich zu verändern. All das liegt wie Blei über „Benposta“, der „Nation der Jungen und Mädchen“ wie das Projekt sinngemäß heißt. Denn die Einrichtung nimmt alle Kindersoldaten auf, wie Koordinator Campo erklärt.

„Unserer Erfahrung nach sind die Schlüsselpersonen für die Entscheidung eines Kindersoldaten, nach ,Benposta’ zu kommen, die Mütter. Sie schaffen es, dem Krieg die Kinder zu entreißen.“ Die Sorge der Mütter um ihre Kinder ist vielleicht doch die einzige Kraft, die noch stärker ist als die brutale Dynamik innerhalb der Milizen.

In „Benposta“, erklärt Campo, lernen die Kinder, ihre Entscheidungen wieder selbst zu fällen. Die Jugendlichen beraten, wählen einen eigenen Bürgermeister, eine Dorfvertretung. Sie lernen, die Demokratie und die Meinung der anderen zu respektieren. Sie kochen gemeinsam, pflegen die Pferde, die Hunde, sie verlieben sich ineinander. Vor allem aber heilen sie ihre Seelen.

