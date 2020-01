Obwohl man sich den „Mythos des luxuriösen Cannes“ der Prominenten und Filmstars als Alleinstellungsmerkmal bewahren wolle, um sich von anderen abzuheben, ruhe man sich nicht darauf aus, sagt Régis Faure, Tourismus-Direktor der Stadt, die neben ihren rund 8000 Hotelzimmern über ebenso viele AirBnB-Wohnungen verfügt: „Der Luxus zeigt sich diskreter als früher, weniger Bling-Bling. Wir wollen Cannes dynamisieren, der Stadt ein jüngeres Image verleihen.“ Daher kamen Ideen wie jene zu einem Drohnen-Wettbewerb oder einer Unterwasser-Ausstellung, bei der sich Kunst tauchend bestaunen lässt. Im Winter wirbt die Stadt mit ihrer Aktion „Sales & the City“, um Wochenend-Urlauber während des Schlussverkaufs zum Shopping zu locken.

Faure spricht von Cannes als einem „Open-Air-Einkaufszentrum“, da im Gegensatz zum deutlich größeren Nizza alles fußläufig zu machen sei. Es gebe sowohl bei den Geschäften als auch bei den Hotels und den Restaurants ein breites Angebot für alle Preisklassen, versichert er. Auch die Besucher von Kreuzfahrtschiffen seien „in einem gewissen Maß“ willkommen. Zuletzt habe das Rathaus viel investiert: Im vergangenen Jahr bekamen die insgesamt sieben Kilometer langen Sandstrände breitere Zugänge, viele Hotels erhielten eine Auffrischung, und die Renovierung der Croisette befindet sich in den Endzügen.

Mit rund drei Millionen Touristen pro Jahr habe die 74 000-Einwohner-Stadt das Besucherniveau aus der Zeit vor den Attentaten von Paris 2015 und in Nizza 2016 wieder erreicht, sagt Faure erkennbar erleichtert. Gerade der Anschlag in Nizza, als ein Mann am Abend des Nationalfeiertags am 14. Juli mit einem geliehenen Lastwagen über die Promenade des Anglais raste und dabei 86 Menschen tötete und mehr als 450 verletzte, war ein Schock auch für das knapp 30 Kilometer entfernte Cannes. Inzwischen aber sind unter anderem die US-amerikanischen Gäste, die damals zeitweise besonders auffällig ausblieben, zurück. Und die Engländer? Sie sowieso: Sie haben nie die Region verlassen und sind ihr seit den Zeiten von Lord Brougham treu geblieben.

