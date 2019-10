Der Markgraf und die „Türkenbeute“

Er gilt als Kriegsheld und berühmter Feldherr: der badische Markgraf Ludwig Wilhelm (1655- 1707). Sein Kürass, mit einer Delle von einer abgeprallten Kugel, ist ein besonderes Exponat der Ausstellung. Als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee kämpfte der Markgraf im Großen Türkenkrieg von 1683 bis 1699, gewann 1691 in der Schlacht bei Slankamen in Ungarn gegen die überlegenen Truppen des Osmanischen Reiches. Danach wurde er als „Erretter der Christenheit“ gerühmt, bekam den damals höchsten militärischen Rang als Generalleutnant und auch einen Spitzamen: „Türkenlouis“.

Aber eines bekam er nicht, was er sich wünschte: die Kurwürde, also das – etwa den Kurpfälzern zustehende – Recht, den Kaiser mitzuwählen. Denn seine kleine, unbedeutende Markgrafschaft war seit dem Dreißigjährigen Krieg verarmt. Dennoch baute Ludwig Wilhelm ab 1700 (20 Jahre vor Entstehung des Mannheimer Schlosses) in Rastatt ein neues, prachtvolles Schloss. Allerdings hatte Ludwig Wilhelm nicht viel davon. 1705 bezog er den Bau, am 4. Januar 1707 starb er in seiner Residenz. pwr

