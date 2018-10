„Der Staat wurde ausgenommen wie eine Weihnachtsgans“

Hart ins Gericht geht der Mannheimer Steuerexperte Christoph Spengel mit deutschen Politikern und Finanzbehörden: Sie hätten tatenlos zugesehen, wie Steuerbetrüger die Bürger um viele Milliarden Euro geprellt hätten.

Herr Spengel, Steuerprofessoren begnügen sich oft mit der Forschung und halten Vorlesungen, Sie aber greifen aktiv ins Geschehen ein. Warum?

Christoph Spengel: Weil ich von den früheren Bundesfinanzministern enttäuscht bin. Das gilt also nicht für Olaf Scholz, sondern ich meine Wolfgang Schäuble, Peer Steinbrück und Hans Eichel.

Jetzt gehen Sie aber weit in die Vergangenheit zurück.

Spengel: Staat jahrelang tatenlos zugesehen hat, dass er von Betrügern wie eine Weihnachtsgans ausgenommen wurde. Diese Erkenntnis habe ich aus meiner Forschungsarbeit gewonnen. Durch die Erstellung meines Gutachtens für den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss 2016 bis 2017 bekam ich noch tiefere Einblicke in die skrupellosen Geschäfte der Steuerbetrüger und habe gesehen, dass die schwarzen Löcher immer größer geworden sind. Die Steuerzahler wurden geprellt, aber die Politiker haben das Problem kleingeredet.

Warum?

Spengel: Vielleicht aus Angst davor, dass sie sich für diese Missstände hätten persönlich verantworten müssen.

Wie ordnen Sie den Steuer- betrug durch die sogenannten Cum-Ex- sowie die Cum-Cum-Geschäfte ein?

Spengel: Aus dem größten Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik ist der größte Steuerraub in Europa geworden.

Wie konnte das geschehen?

Spengel: Die deutschen Behörden haben zwar Maßnahmen gegen den Steuerbetrug eingeleitet. Dies ist jedoch viel zu spät erfolgt. Außerdem hätten sie zumindest die EU-Staaten rechtzeitig warnen können. Das ist aber erst 2015 geschehen, obwohl das Bundesfinanzministerium bereits 2002 Bescheid wusste. Es gab sogar konkrete Anfragen ans Bundesfinanzministerium aus Dänemark und Österreich.

Dies ist in der Tat seltsam. Denn allein in Dänemark soll ein Schaden von 1,7 Milliarden Euro entstanden sein.

Spengel: Andere Länder hat es noch härter getroffen. In Frankreich sind dem Staat nach den Recherchen des internationalen Journalistennetzwerks mindestens 17 Milliarden Euro entgangen, und in Italien waren es demnach 4,5 Milliarden Euro.

Der größte Batzen ist aber in Deutschland angefallen.

Spengel: Ja. Die deutschen Behörden sind noch 2017 nur von einem Steuerschaden von rund einer Milliarde Euro ausgegangen. Inzwischen beziffern sie ihn mit 5,3 Milliarden Euro.

Sie selber kommen aber auf viel höhere Zahlen.

Spengel: In der Tat. Bei den sogenannten Cum-Ex-Geschäften …

. . . bei denen der Fiskus die Kapitalertragsteuer auf die Dividende nur einmal einbehalten hat, aber mehrfach erstattete …

Spengel: . . . habe ich einen Steuerausfall von zehn Milliarden Euro errechnet. Bei den Cum-Cum-Deals wollen ausländische Aktienbesitzer die Kapitalertragsteuer auf die Dividende vermeiden. Auch hierfür haben wir Berechnungen angestellt, die kumulierten Steuerausfälle belaufen sich demnach auf 21,8 Milliarden Euro. Zusammen sind das dann 31,8 Milliarden Euro. Das ist immerhin ein Zehntel des Bundeshaushalts. Also eine unglaublich hohe Summe.

Diese Berechnungen haben Sie aber schon im vergangenen Jahr veröffentlicht.

Spengel: Das ist richtig. Durch die aktuellen Recherchen der vielen Journalisten …

… die Sie auch fachlich beraten haben …

Spengel: … wissen wir, dass der Gesamtschaden viel höher liegt, als bisher angenommen wurde. Denn neben Deutschland sind mindestens zehn weitere europäische Länder von dem Steuerraub betroffen. Diesen Staaten sind Steuereinnahmen in Höhe von 23,4 Milliarden Euro entgangen. Macht also mit dem deutschen Anteil einen Betrag von 55,2 Milliarden Euro.

Was ärgert Sie neben dem Ver- sagen der Politiker am meisten?

Spengel: Die Finanzämter haben den Betrügern nicht das Geld des Staats in den Rachen geworfen. Die meisten Einnahmen stammen aus der Lohnsteuer der arbeitenden Bevölkerung. Dies ist mit ethischen Maßstäben nicht zu rechtfertigen. Ich bilde als Hochschullehrer junge Menschen aus. Und mein Hauptgebiet sind ja Steuern. Ich vermittele da klare Regeln und Werte, damit meine Absolventen, die nach dem Hochschulstudium oft eine etwas herausgehobene Position in der Gesellschaft einnehmen, einen Kompass fürs Leben mitnehmen. Ich will keine Steuerbetrüger ausbilden.

Das Steuerschlupfloch bei den Cum-Ex-Deals wurde aber doch in Deutschland im Jahr 2012 geschlossen.

Spengel: Cum-Cum-Geschäfte können aber noch funktionieren. Die Schlupflöcher sind also wahrscheinlich noch nicht alle geschlossen. Und außerdem, das wissen wir ja jetzt, weichen die Betrüger ins Ausland aus und schröpfen dort die Steuerzahler.

Warum konnten die Betrüger in Deutschland so viel abkassieren? In den anderen europäischen Staaten fällt der Schaden ja niedriger aus.

Spengel: Das liegt daran, dass die großen Aktiengesellschaften in Deutschland hohe Dividenden zahlen und nur einmal im Jahr ausschütten. Deshalb ist der Betrug bei der Kapitalertragsteuer lukrativ und lässt sich einfacher durchführen. Im Ausland gibt es drei, vier Termine pro Jahr. Das macht die Sache komplizierter und teurer.

Warum hat die Öffentlichkeit in Deutschland auf die Steuer- betrügereien nicht mit einem großen Aufschrei reagiert?

Spengel: Das ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht liegt es daran, dass diese Steuermaterie recht kompliziert ist. Beim Dieselskandal gibt es viel mehr Aufregung, obwohl ja nicht jeder Arbeitnehmer einen Diesel besitzt, dafür aber Steuern zahlen muss. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die Finanzbehörden in Deutschland noch immer dezentral organisiert und nicht untereinander vernetzt sind. Und es gibt auch zwischen den europäischen Staaten keinen Datenabgleich.

Frustriert Sie es, dass so wenig vorangeht?

Spengel: Frustration, das ist ein großes Wort. Ich habe vor Jahren dem damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble einen Brief mit interessanten Unterlagen geschickt und ihm angeboten, mit ihm über die Cum-Ex-Geschäfte zu reden.

Das war nicht vermessen, Sie sind ja der größte Experte auf diesem Gebiet.

Spengel: Das kann ich in aller Bescheidenheit sagen.

Und wann haben Sie sich mit Schäuble getroffen?

Spengel: Nie. Er hat den Brief nicht einmal beantwortet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018