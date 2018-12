Der Steiger geht – Glückauf, Glückauf

Tief im Westen endet nächste Woche eine Ära. Eine Ära, die das Leben von Millionen Menschen geprägt hat. Die dem ganzen Land Wohlstand beschert und zugleich Hunderte Milliarden Euro verschlungen hat. Nach knapp 200 Jahren industriellen Bergbaus ist im Ruhrgebiet endgültig Schicht im Schacht: Am kommenden Freitag schließt die letzte deutsche Steinkohlenzeche.

Auf dem Weg nach oben greift die Hand irgendwann unwillkürlich ans Geländer. Nicht nur, weil die Treppen aus Stahlgittern den schwindelerregenden Blick auf den Boden 35 Meter tiefer freigeben. Sondern weil die ganze pyramidenförmige Konstruktion des Tetraeders in Bottrop in Bewegung ist, schwankt. Vielleicht kein schlechtes Bild für das, was sich überall dort unten abspielt.

Die Aussichtsplattform oben gewährt einen Blick über diese einmalige Region. Da sind die Halden, die von Menschen geschaffenen Berge aus Schutt. Die Dutzende Schlote, die das Bild so lange geprägt haben, aber immer seltener rauchen. Und, wenn man ganz genau hinschaut, fast schon sucht, die Türme mit den großen Rädern an der Spitze, mit denen alles begonnen hat. Die einst Wahrzeichen waren und inzwischen nur noch Dekoration sind. Abgesehen von dem einen da unten, zwei Steinwürfe entfernt. Prosper-Haniel. Die letzte Zeche des Ruhrgebiets. Aber auch damit ist bald Schluss.

Wer wissen will, was das bedeutet, muss zunächst einmal wissen, was die Steinkohle für das Revier bedeutet hat. Nur wenige können das so gut erklären wie Heinrich Theodor Grütter. Der Historiker, der von anderen als „wandelnde Enzyklopädie“ bezeichnet wird, spricht schneller, als mancher zuhören kann, und tätschelt einem dabei gerne den Unterarm. Er ist ein Original. Nebenbei ist er Leiter des Ruhrmuseums in Essen, das in der Zeche Zollverein zum Ende des Bergbaus eine Ausstellung konzipiert hat.

„Kohle schafft die neue Welt“

Grütter rennt zwischen großformatigen Bildern von Bergmännern, alten Bohrhämmern und Modellen von modernen Abbaumaschinen hin und her und sagt: „Die Kohle hat zur größten Völkerwanderung der europäischen Geschichte nach 500 geführt.“ 1830 lebten zwischen Emscher und Ruhr 70 000 Menschen. 50 Jahre später waren es 4,5 Millionen. „Es gab Tage, da haben die am Bahnhof 1000 Leute aus den Zügen gekippt“, sagt Grütter. So wurden aus Dörfern Großstädte, aus Landstraßen Autobahnen und aus einem dünn besiedelten Gebiet Europas größte Ballungsraum.

„Kohle ist der Grundstoff des deutschen Industriezeitalters“, sagt Grütter. Licht, Farben, Gummi, Kunststoff, Stahl- und Chemieindustrie, zwei Weltkriege, die Vereinigung Europas – alles gehe auf die Kohle zurück oder hänge mit ihr zusammen. „Kohle schafft die neue Welt.“ Und das Ruhrgebiet.

In den Hochzeiten arbeiten hier rund 600 000 Menschen im Bergbau. Etwa 2,5 Millionen hängen von ihm ab. Doch die Hochzeiten gehen schnell vorbei.

Unter-Tage-Mentalität setzt sich über Tage fort

Öl, Gas, Atomstrom und Kohle aus anderen Ländern, wo sie nicht so tief in der Erde liegt und viel günstiger zu fördern ist, machen den Abbau unrentabel – obwohl die Verstromung weiter andauern wird. 1959 schließt die erste Zeche. Mehr als 100 folgen. Die Arbeitslosigkeit im Revier steigt auf bis zu 15 Prozent. Bergmänner demonstrieren zu Zehntausenden und schaffen es mit Unternehmern, Gewerkschaften und regionalen Politikern, dass der Staat hilft. Insgesamt fließen nach Berechnungen des Freiburger Historikers Franz-Josef Brüggemeier mehr als 200 Milliarden Euro an Subventionen.

So geht der Bergbau weiter und prägt im Ruhrgebiet viel mehr als nur den Arbeitsmarkt. Das versteht man am besten, wenn man mit jemandem spricht, der selbst eingefahren ist, wie es hier heißt. 1000 Meter und tiefer in die Erde rein, wo es rabenschwarz ist, 30 Grad und wärmer, die Luft so feucht, dass das Hemd nach Minuten am Körper klebt – und der Tod nur einen Fehler entfernt ist. „Bergmann ist ein gefährlicher Job“, sagt Jörg Thiesling, 55 Jahre alt, Langstreckenläuferfigur, Dreitagebart, Schraubzwingenhände. „Aber es ist auch eine Ehre. Das kann nicht jeder. Das ist was Besonderes.“

Er muss es wissen, schließlich hat er selbst 20 Jahre unter Tage gearbeitet. Seit vier Jahren ist der Steiger, eine Art Bergbau-Meister, im Vorruhestand. Wie so viele. Nun führt er Besucher durch die Ausstellung auf Zollverein und versucht zu erklären, wie die Welt dort unten ist: „Viel Dreck, viel Staub. Es fühlt sich an, als hätten Sie den Mund voll Mehl. Nur dass das Mehl schwarz ist.“

Thiesling bleibt vor einem Foto stehen, auf dem ein Bergmann mitten in einer Kohleschicht liegt. „Früher wurde viel im Knien gearbeitet, das war richtig hart. Und es sind viele Unfälle passiert.“ Rund 5000 Menschen haben in den Bergwerken ihr Leben gelassen, zig mal mehr ihre Gesundheit ruiniert: Jahrzehntelang war die Staublunge in Deutschland die häufigste Berufskrankheit. Unter solchen Bedingungen war eines wichtiger als alles andere: sich auf seinen Nebenmann verlassen zu können. Das hat die Mentalität auch nach Schichtende geprägt, sagt Thiesling: „Das Vertrauen, das du unter Tage brauchst, hat sich über Tage fortgesetzt.“

Das muss der Grund sein, weshalb man praktisch mit niemanden über das Ruhrgebiet sprechen kann, ohne dass früher oder später die Worte Solidarität und Zusammenhalt fallen. Meistens früher. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass als Kumpel heutzutage nicht nur Bergmänner bezeichnet werden. Sondern Freunde.

„Da geht mehr zu Ende als ein Industriezweig“

Einer, der das sehr gut erklären kann, sitzt in einem Café im Bochumer Vergnügungsviertel Bermuda-Dreieck. Dunkles Holz, schummriges Licht, Szenepublikum, Tagesgericht grünes Fischcurry mit Jasminreis. Frank Goosen ist Bochumer, VfL-Fan, Romanautor, Kabarettist und eine Art Stimme des Ruhrgebiets. Manche seiner Sätze sind zum geflügelten Wort und auf T-Shirts gedruckt worden, wie der: „Woanders is auch scheisse.“

„Man kann die Bedeutung des Steinkohlenbergbaus für die Mentalität im Ruhrgebiet gar nicht überschätzen“, sagt er. „Ohne Kohle wären wir nicht das Ruhrgebiet.“ Goosen spricht so kenntnisreich und reflektiert, dass man ihm stundenlang zuhören kann: „Ob du morgens in eine Fabrik gehst und ebenerdig arbeitest oder ob du 1000 Meter Stein über dir hast, das ist psychologisch der entscheidende Unterschied: Wenn du da unten stehst, das ist eine elementare Erfahrung, die an menschliche Urängste rührt.“ Das habe die Kumpel zusammengeschweißt: „Das Klischee von Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidarität, das ist kein Klischee.“

Darum bedeute das Aussterben des Bergbaus für das Ruhrgebiet mehr als nur einen wirtschaftlichen Strukturwandel. „Garantiert wird sich die Mentalität ändern“, sagt Goosen. „Da geht mehr zu Ende als nur ein Industriezweig. Da hängt viel an Kultur dran, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr verschwunden ist.“

Denn dieser Veränderungsprozess findet längst statt. Wer Menschen unter 40 heute auf Kohle und ihre Bedeutung anspricht, wird oft angeschaut, als habe er nach dem Neandertaler gefragt. Bergbau, das kennen die meisten nur noch aus dem Museum, Opas Erzählungen oder von einem der Kindergeburtstage auf den zu Veranstaltungsstätten und Touristenattraktionen umgebauten Zechen. Der Gründungsmythos des Ruhrgebiets ist zur Erinnerung verkommen, die nur bei Bedarf aus dem Schrank geholt und entstaubt wird. Der Strukturwandel läuft seit einem halben Jahrhundert.

Romantik übertüncht Probleme

Ob er erfolgreich war, darüber streiten Wissenschaftler. Fakt ist, dass die Arbeitslosigkeit im Revier noch etwa doppelt so hoch ist wie im Bundesdurchschnitt. Fakt ist aber auch, dass sie inzwischen zum ersten Mal seit fast 30 Jahren auf unter zehn Prozent gesunken ist. Und die entscheidende Frage kann ohnehin niemand beantworten: Was wäre ohne die ganzen Initiativen und Förderprogramme passiert?

Ein paar Orte aber gibt es noch, an denen sich das alte Ruhrgebiet erahnen lässt. Wo Schrebergarten-Romantik, Bergmannschöre und Taubenzuchtvereine nicht so weit entfernt scheinen. Wo jedes zweite Gespräch früher oder später beim Fußball landet. Wo „Bergmanns-Kaviar“ (Blutwurst mit Brot) auf der Karte steht, Bierbügelflaschen als Deko vom Kronleuchter hängen, Männerrunden knobeln, zur Begrüßung auf den Tisch geklopft und die Bestellung schon mal quer durch den Raum gerufen wird: „Sylvie, noch einen Kurzen.“ Wie in der „Markt-Börse“ im Bochumer Stadtteil Langendreer.

Sylvie Braun ist seit sechs Jahren hier die Chefin, scheinbar stets gut gelaunt und nie um einen Spruch verlegen. „Früher gab’s allein in Langendreer 30, 40 Kneipen“, erzählt die 48-Jährige mit den kurzen, blondierten Haaren. „Und überall standen die Kumpel in Dreier- und Fünfer-Reihen an der Theke und haben es nicht geschafft, nur zwei Bier zu trinken.“ Doch auch hier haben sich die Zeiten geändert.

Heute gibt es nicht mal mehr eine Handvoll Kneipen. Heute sitzt Klaus fast allein am Tresen. Er hat keinen Nachnamen, weil es nach 22 Uhr und etlichen Strichen auf dem Deckel an der Theke keine Nachnamen mehr gibt. Klaus ist 79, er hat den Krieg erlebt, die große Zeit der Zechen, hat Opel und Nokia kommen und gehen sehen. Und wenn man ihn fragt, was der Bergbau und sein Ende bedeuten, presst er die Lippen zusammen und dreht das Pilsglas in der Hand. Dann sagt er einen Satz, der die ganze Geschichte irgendwie zusammenfasst: „Es hat mal alles bedeutet. Heute bedeutet es nichts mehr.“

