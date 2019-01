Der Waldmacher

Wenn Tony Rinaudo ein Pessimist wäre, gäbe es heute viele Millionen Bäume weniger. „Scheitern ist für mich nur die Aufforderung, nach einem anderen Weg zu suchen“, sagt der 61-jährige Australier. „Es ist wichtig nicht aufzugeben, wenn man an etwas glaubt.“ Der großgewachsene Mann mit dem breiten Lächeln hat den Alternativen Nobelpreis erhalten für seine Methode, in der Sahel-Region ausgetrocknete Böden natürlich zu begrünen und aufzuforsten.

Angefangen als „Waldmacher“ hatte Rinaudo in den 1980er Jahren in Niger, einem der ärmsten Länder der Erde. Dort sollte er für ein Missionsprojekt junge Bäume pflanzen. Die Masse davon ging schnell wieder ein. Als der Agrarwissenschaftler gerade wieder mit einer Ladung von Setzlingen über Land fuhr, stoppte er. „Ich schaute in alle Richtungen, und es gab nur karges Land, und ich wusste, dass es Zeitverschwendung ist, Bäume zu pflanzen“, erzählt der Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Vision bei einem Besuch in Berlin.

Dann fielen ihm Pflanzen auf, die wie kleine Büsche aussahen. „Doch es waren keine Büsche, sondern Triebe von Bäumen, die abgeholzt worden waren und deren Wurzeln im kargen Boden weiterlebten.“

Da kam ihm die Idee: mit Hilfe des Wegschneidens der Masse der Triebe aus den restlichen starken Zweigen neue Bäume großzuziehen. Oft gebe es im Boden noch Wurzelreste. Allein in Niger seien so mittlerweile etwa 200 Millionen Bäume aus alten Wurzeln gewachsen, berichtet er. Auch in anderen Staaten wird seine Methode eingesetzt.

Rinaudos nächstes Ziel: Er möchte, dass in 100 Ländern großflächig Wälder aufgeforstet werden. „Viele Menschen denken, dass Nahrungsproduktion und Aufforstung in Konkurrenz stehen. Aber das stimmt so nicht“, sagt er, und seine lustigen Augen strahlen. „Es gibt heute auf der Erde große Bereiche, die degradiert und kaum ertragreich nutzbar sind. Dort kann man häufig Bäume ziehen.“ Außerdem propagiert er eine Landwirtschaft, bei der auf Agrarflächen verstreut Bäume stehen. Sein Einsatz ist rastlos: Ausruhen oder Aufgeben kommt für ihn nicht in Frage.

