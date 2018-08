Despoten in Erdlöchern und der Vatikanbotschaft

Berlin.Muammar al-Gaddafi war bereits im Exil in den afrikanischen Staaten Niger oder Burkina Faso vermutet worden. Mal hieß es, er werde vom Wüstenvolk der Tuareg in der Sahara versteckt. Wenn Diktatoren oder Kriegsherren ihre Macht verlieren, sind bei der Flucht mitunter außergewöhnliche Verstecke oder Tarnungen vonnöten. Einige gestürzte Machthaber konnten sich so jahrelang vor Verfolgern

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2241 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.10.2011