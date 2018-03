Details zur Rechtsform

Anzeige

In einer Genossenschaft schließen sich Personen zusammen, die ein gemeinsames Interesse mithilfe eines gemeinsamen Geschäftsbetriebs verfolgen. Der Kern: Kunden sind in der Regel zugleich Mitglieder und Miteigentümer und haben Anteile am Unternehmen.

Eine eingetragene Genossenschaft (eG) kann von mindestens drei natürlichen oder juristischen Personen gegründet werden. Ihre Rechte und Pflichten bestimmt das Genossenschaftsgesetz (GenG). Praktisch kann es so aussehen: Jedes Mitglied erwirbt einen Geschäftsanteil und leistet damit einen Beitrag zum Eigenkapital der Genossenschaft. Es ist berechtigt, die Leistungen der Genossenschaft zu nutzen und über die Generalversammlung auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Die Mitglieder sind im Gegenzug verpflichtet, Waren und Leistungen zu zahlen – zum Beispiel monatliche Miete bei Wohnungsbaugenossenschaften – und die Satzung einzuhalten.

Wo es Genossenschaften gibt Immobilien Bau und Unterhalt von Wohnraum, häufig in Wohnsiedlungen Energie Erzeugung ökologischer, dezentraler Energie – zum Beispiel in lokalen Windkraftanlagen Finanzen Versorgung mit fairen Produkten wie Krediten und Geldanlagen Soziales Betrieb von Einrichtungen wie Seniorenheimen oder integrativen Werkstätten Schulen Organisation von Schülerzeitungen, Essen oder Nachhilfe Dienstleistungen Einkauf und Vermarktung von Waren, bekannte Beispiele sind Rewe und Edeka Landwirtschaft Einkauf und gemeinsame Vermarktung von Agrarprodukten

Gewöhnlich hat jedes Mitglied in der Generalversammlung das gleiche Stimmrecht. Die Generalversammlung wählt Vorstand und Aufsichtsrat und bestimmt unter anderem über die Verteilung von Gewinn und Verlust. Mitglieder einer Wohnungsbaugenossenschaft können zum Beispiel mitentscheiden, ob sie mit dem Gewinn die Mieten senken oder in Häuser investieren wollen. jung