Deutschland sehnt sich nach Abkühlung

Video Video Cool bleiben mit einer App Abkühlung gefällig? In Lyon gibt es jetzt dafür eine App. Die südfranzösische Stadt ist in den Sommermonaten besonders der Hitze ausgesetzt. Die Metropole hat eine Smartphone-App entwickelt, die kühle Orte in der Stadt auf einer Karte markiert. Abkühlung gefällig? In Lyon gibt es jetzt dafür eine App. Die südfranzösische Stadt ist in den Sommermonaten besonders der Hitze ausgesetzt. Die Metropole hat eine Smartphone-App entwickelt, die kühle Orte in der Stadt auf einer Karte markiert.

Gefahr für Fische

Nicht nur die anhaltende Hitze, sondern auch Industrieunternehmen und Kraftwerke treiben die Temperatur von Flüssen hoch. Nach Expertenmeinung ist ein Fischsterben am Rhein kaum noch abzuwenden. Der Rhein habe westlich des Bodensees schon 25 Grad Wassertemperatur. 27 Grad sei für die Fische tödlich, sagte der Geschäftsführer des schweizerischen Fischereiverbandes, Philipp Sicher. In Sachsen sinken mancherorts die Wasserstände in Fischteichen so stark, dass die Betreiber Verluste einkalkulieren müssen, teilte der Landesfischereiverband mit.

Wenn die Wassertemperaturen zu stark steigen, müssen Kraftwerke zurückgefahren werden. Der Essener Kraftwerksbetreiber Steag hat die Leistung seines Steinkohlekraftwerks in Bergkamen im Ruhrgebiet heruntergefahren, wie ein Unternehmenssprecher in Essen sagte. Kraftwerke an Rhein und Neckar dürfen weiterlaufen. Sogar wenn das Wasser wärmer werde als 28 Grad, sei der Betrieb ausnahmsweise weiter möglich, teilte das Energie- und Umweltministerium in Stuttgart am Freitag mit. Die Kraftwerksbetreiber hatten Ausnahmegenehmigungen beantragt. So auch das Grosskraftwerk Mannheim (GKM). Es leitet Kühlwasser zurück in den Rhein. Falls die Rheintemperatur 28 Grad erreicht, darf nur noch der technisch modernste Block 9 in Betrieb bleiben.

Klimaanlagen ausgefallen

Die BASF in Ludwigshafen transportiert normalerweise 40 Prozent der ein- und ausgehenden Güter im Werk Ludwigshafen per Binnenschiff. Bei Bedarf müsste das Chemieunternehmen zum Beispiel Abläufe in der Logistik umstellen, teilte ein Konzernsprecher mit. Um eine zu starke Wärmebelastung des Rheins zu vermeiden, haben das Land Rheinland-Pfalz und die BASF vereinbart, dass die BASF die Behörden kurz vor Erreichen einer Wassertemperatur von 28 Grad informiert. Dann würde die BASF weniger Kühlwasser aus dem Rhein entnehmen, was nach Sprecherangaben zu Einschränkungen bei der Produktion führen kann.

Auch in anderen Ländern sind die Menschen von der Hitze betroffen. So hat sie vielen Briten den Start in den Urlaub vermiest. Wer mit seinem Auto auf einem Zug den Eurotunnel Richtung EU-Festland passieren wollte, brauchte Geduld: In vielen Waggons waren am Freitag die Klimaanlagen ausgefallen. Die Züge hatten mehrstündige Verspätungen.

Klimawandel erhöht Risiko

Einer Studie der Universität Oxford zufolge hat der Klimawandel das Risiko für Hitzewellen in Nordeuropa deutlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit für eine Hitzewelle, wie sie derzeit in Teilen Europas stattfindet, hat sich demnach mehr als verdoppelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Netzwerks World Weather Attribution. „Was einst als ungewöhnlich warmes Wetter galt, wird ganz normal – in einigen Fällen ist das schon so“, kommentierte Friederike Otto von der Universität Oxford. Die Wissenschaftler hatten Daten aus Dänemark, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Finnland und Schweden untersucht.

Heute soll Tief „Juli“ in Deutschland für Abkühlung sorgen. Von Westen zieht das Tief mit Schauern und Gewittern übers Land – morgen aber wieder nach Osten ab, berichtete der Deutsche Wetterdienst.

