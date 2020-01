Deutschlandkommt 2025 wieder dran

Der Titel Europäische Kulturhauptstadt wird seit dem JAhr 1985 vergeben, die erste Kulturhauptstadt war damals Athen. Die Kulturhauptstadt Europas ist eine Initiative der Europäischen Union (EU). Jedes Jahr werden zwei Städte ernannt – eine aus den alten EU-Staaten und eine aus den neuen. Deutschland darf erst im Jahr 2025 wieder – neben Slowenien – eine der Städte stellen.

Im vergangenen Jahr trugen Plowdiw in Bulgarien und Matera im Süden Italiens gemeinsam die Titel Europäische Kulturhauptstadt. Plowdiw ist als Heimat einer antiken Stätte ein begehrtes Reiseziel. Matera ist für seine uralten Höhlensiedlungen im Tuffstein bekannt.

Briten überlegen noch

2021 werden Timisoara in Rumänien – deutsch: Temeswar –, Eleusis in Griechenland sowie Novi Sad in Serbien Europäische Kulturhauptstädte. Im Jahr 2022 werden das die Städte Kaunas in Litauen und Esch an der Alzette in Luxemburg sein. 2023 sind dann Veszprém in Ungarn und eine noch nicht benannte Stadt des Vereinigten Königreichs an der Reihe.

2024 wird dann Estlands zweitgrößte Stadt Tartu Europäische Kulturhauptstadt. Tartu gilt als geistiges Zentrum Estlands und zählt knapp 95 000 Einwohner. Die Universitätsstadt im Süden des Baltenstaats im Nordosten Europas wird sich den Titel mit Bad Ischl in Österreich teilen. Zudem soll 2024 auch eine nicht zur EU gehörende europäische Stadt den Titel tragen – die Wahl fiel hierfür auf Bodo in Norwegen. dpa/red

