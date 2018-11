Deutschlands schwierige koloniale Vergangenheit

Ein Königsthron aus Kamerun, Bronze-Figuren aus Benin oder Totenmasken aus Neuguinea – die deutschen Museen sind voll von Schätzen, die aus der Kolonialzeit stammen. Wie viel Blut klebt an diesen Objekten? Wie geht man heute mit ihnen um? Wer hat Anspruch darauf?

Erst in jüngster Zeit beginnt Deutschland, sich mit solchen Fragen öffentlich auseinanderzusetzen. Einen Anstoß gab die Debatte um das Humboldt Forum in Berlin, das vom kommenden Jahr an eine der weltweit wichtigsten ethnologischen Sammlungen zeigen soll.

„In Deutschland hat die Aufarbeitung des Holocaust nach 1945 zunächst sehr viel kritische Energie in Anspruch genommen. Dahinter konnte sich so etwas wie ein kolonialer Gedächtnisverlust breitmachen“, sagt der Hamburger Kolonialismus-Experte Jürgen Zimmerer.

Umbenennung vorgeschlagen

Da ein Kernstück der Dauerausstellung im Humboldt Forum aus Bronzeplastiken aus Benin besteht, schlägt Zimmerer vor, „das Humboldt Forum oder einen Teil davon in Benin-Forum“ umzubenennen. Notwendig ist seiner Meinung nach eine Untersuchung der Sammlungen durch unabhängige Experten. „Wir lassen auch nicht die Erben Gurlitts dessen Sammlung untersuchen“, sagt der Geschichtsprofessor.

Einiges ist bereits auf dem Weg. So gibt es Projekte zur Erforschung der Herkunft von Sammlungen, bei denen auch afrikanische Experten eingebunden sind – etwa am Bremer Übersee-Museum oder bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Einige spektakuläre Rückgaben hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. Zuletzt gingen etwa die Beigaben einst geplünderter Gräber von Berlin nach Alaska zurück, eine Stammesälteste der Maori aus Neuseeland konnte in Köln einen Schädel ihrer Vorfahren in Empfang nehmen.

Wie schwer und verschlungen die Herkunftssuche oft ist, zeigt der vom Deutschen Museumsbund dazu vorgelegte Leitfaden. Denn es geht nicht nur um die gut drei Jahrzehnte (1884-1918), in denen das Deutsche Reich vor allem in Afrika selbst Kolonialmacht war – es geht um die gesamte koloniale Ära, die im 15. Jahrhundert begann und bis heute wirkt.

Michelle Müntefering (SPD), als Staatsministerin im Auswärtigen Amt für das Thema zuständig, möchte nach einer vom Außenamt initiierten Konferenz in Hamburg zum Umgang mit dem kulturellen Erbe schon bald ein zweites Symposium auf dem afrikanischen Kontinent veranstalten. Zudem sollen Projekte unterstützt werden, die das freie Wandern („Zirkulieren“) von Kunstwerken zum Ziel haben, wie es Achille Mbembe, einer der wichtigsten afrikanischen Philosophen und Träger des Ernst-Bloch-Preises 2018, fordert.

Entschuldigung steht aus

Weit schwieriger als der Umgang mit Raubgut ist die Erinnerung an die Gräueltaten, die deutsche Kolonialherren begingen. Seit Jahren laufen etwa Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia um eine Wiedergutmachung für den Völkermord an den Herero und Nama.

Eine Einigung mit Namibia ist nicht in Sicht, in New York läuft eine Schadenersatzklage gegen Deutschland. Und auch eine Entschuldigung der Bundesregierung steht bisher noch aus.

