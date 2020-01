Diagnose aus der Ferne

Per Video vom Arzt behandelt werden, Rezepte elektronisch einlösen – was wie Zukunftsmusik klingt, ist in Baden-Württemberg Realität. Die Digitalisierung verändert die Medizin grundlegend. Experten sehen Chancen für das gesamte Gesundheitssystem.

Immer wenn sie Zeit hat, zieht sich Martina Hartmann in eines ihrer Sprechstundenzimmer zurück. Legt ihr Smartphone auf den Tisch,

...