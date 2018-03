Die ältesten Freiheitsforderungen wieder aktuell

Anzeige

Demgegenüber entzünden sich noch heute an der Frage nach einer progressiven Einkommenssteuer ebenso erregte Debatten wie an der zentralen sozialen Frage des Ausgleichs von Kapital und Arbeit. Bemerkenswerterweise sind es aber die ältesten Freiheitsforderungen aller Liberalen, die heute mit Nachdruck wiederholt werden müssen: Lehr-, Gewissens-, Religions- und Pressefreiheit. Dass Letztere nicht nur in autokratischen Staaten massiv bedroht wird, ist ein Alarmzeichen. Denn der Feststellung des Journalisten Heribert Prantl, der im Anschluss an den Hambacher Johann Jakob Siebenpfeiffer formulierte, die freie Presse sei das Brot der Demokratie, ist nichts hinzuzufügen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018