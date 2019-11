„Die Angst, sich zu blamieren“

Mannheim.Die Mannheimer Psychiaterin Barbara Alm sieht Unterschiede zwischen den in sozialer Isolation lebenden japanischen Hikikomori und Menschen mit sozialen Phobien.

Frau Alm, in Japan gehen immer mehr Menschen – genannt Hikikomori – in die totale soziale Isolation. Gibt es das auch in Deutschland?

Barbara Alm: Das Phänomen Hikikomori ist hierzulande nicht wirklich untersucht. Es mag vereinzelte Fälle geben, aber es ist auf keinen Fall ein gesellschaftliches Phänomen wie in Japan. Meiner Meinung nach liegt der Schlüssel zum Verständnis in der japanischen Kultur. Dort liegt die Betonung auf der Gruppe, es gibt keine Individualität. Wer dann die von der Gruppe geforderte Leistung nicht bringt, zieht sich zurück. Das kann bis zum Suizid gehen. Die Selbstmordrate ist in Japan ja auch sehr hoch – vor allem bei 16- bis 19-Jährigen.

Aber soziale Phobien sind hier doch auch weit verbreitet.

Alm: Ja, aber es gibt deutliche Unterschiede in der Symptomatik. Die soziale Phobie gehört zur Gruppe der Angststörungen, und die sind gar nicht so selten. Bei sozialen Phobikern besteht die Hauptangst darin, im Mittelpunkt zu stehen, sich dort zu blamieren und negativ bewertet zu werden. Die Folge ist dann häufig, dass – wie bei anderen Angststörungen auch – die auslösenden Situationen vermieden werden. Man zieht sich also zurück, geht zum Beispiel nicht mehr in die Schule, die Uni oder zur Arbeit.

Spielen Leistungsdruck und das immer schnellere Tempo in der Gesellschaft eine Rolle?

Alm: Daten über die Häufigkeit von psychischen Störungen gibt es seit den 1980er Jahren, als eine Reihe von Bevölkerungsstudien durchgeführt wurde. Und seither sind die Zahlen relativ stabil. Diesen Zusammenhang würde ich daher verneinen.

Woher kommen Ängste dann?

Alm: Die Genetik spielt Untersuchungen zufolge eine sehr große Rolle. Ängste können aber auch mit Umweltfaktoren zusammenhängen, etwa durch einen ängstlichen, überbehütenden Erziehungsstil.

Wie gut kann man Betroffenen helfen?

Alm: Angststörungen kann man heute sehr gut behandeln. Manchmal dauert es, aber Verhaltenstherapien zeigen in der Regel sehr gute Ergebnisse.

