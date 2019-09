Eine etwas andere Dienstreise: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek verabschiedet in Tromsø diesen Freitag die größte Arktisexpedition aller Zeiten. Für das Forschungsschiff „Polarstern“ heißt es dann: Leinen los!. „Die Erkenntnisse werden unser Wissen über die Arktis auf ein neues Niveau heben“, ist sich die Ministerin sicher.

Das Projekt der Superlative trägt den etwas sperrigen Namen Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC). Die Polarstern fährt zunächst ins ostsibirische Meer. Dort sucht sich Kapitän Stefan Schwarze eine große Eisscholle, an die das Schiff andockt, und lässt den Eisbrecher anschließend ein Jahr lang vom Eis einfrieren. Schiff und Mannschaft bewegen sich in dieser Zeit nur mit der Drift das Packeises und überquerten so den Nordpol.

Unterdessen ermitteln Forscher Daten für die Klima- und Umweltforschung. 600 Wissenschaftler aus 17 Nationen wechseln sich bei dieser Arbeit ab. Auch Wissenschaftler vom Deutschen Wetterdienst, dem Max-Planck-Institut und der Universität Trier sind dabei. Vier weitere Eisbrecher und Flugzeuge versorgen das Team. Helikopter, Raupenfahrzeuge und Schneemobile transportieren Menschen und Material rund um die Polarstern. Mit Bohrern treiben die Forscher bei Außentemperaturen von bis zu 45 Grad Minus Löcher ins bis zu vier Meter dicke Eis.

„Die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels“, sagt Expeditionsleiter Markus Rex, „die Zwei-Grad-Erwärmung haben wir schon jetzt überschritten.“ Als er Anfang der 90er Jahre die ersten Reisen dorthin unternahm, gab es rundum nur dicke Eisschichten. „Heute plätschert mir das flüssige Wasser vor den Füßen herum“, stellt er fest. Untersucht wird der Zustand des Eises, seine Stärke, sein Schmelzen. Im Ozean messen die Forscher die kalten oder warmen Strömungen, in der Luft die Eigenschaften der Wolken. „Damit haben wir ein ziemlich vollständiges Bild des arktischen Klimas im Fokus“, sagt Rex.

Messgeräte sinken durch die Bohrlöcher bis zu 4 000 Meter tief ins Polarmeer. Andere lassen mit Sonden bestückte Ballons bis in Höhen von 35 000 Metern fliegen. Insgesamt teilen sich 70 wissenschaftliche Institute aus aller Welt diese einmalige Datensammlung. Dass sich ihre Regierungen teilweise nicht gut verstehen, spielt im Eis keine Rolle. Mit China, den USA und Russland sind drei Staaten mit von der Partie, die aktuell nicht besonders gut aufeinander zu sprechen sind.

Neue Erkenntnisse erwartet

Nichts wird dem Zufall überlassen. Denn in der monatelangen Polarnacht ist die Arktis eine noch menschenfeindlichere Umgebung als in den hellen Monaten. Fachleute des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) testeten beispielsweise aufwendig Arbeitsanzüge. Sie müssen besondere Anforderungen erfüllen, damit ein Sturz ins kalte Wasser die Träger weder erfrieren lässt noch in die Tiefe zieht. Das alles kostet viel Geld. 140 Millionen Euro wurden für das einjährige Abenteuer Forschung veranschlagt. 90 Prozent der Kosten trägt Deutschland. Nicht alle beteiligten Nationen sind auch mit Wissenschaftlern vor Ort vertreten. Erkenntnisse erhoffen sich die Experten vor allem für die Entwicklung des Klimas. Dieses hänge stark vom „Geschehen in der Wetterküche der Arktis“ ab, sagt Expeditionsleiter Markus Rex, „wir erwarten auch für die Biologie ganz neue Erkenntnisse.“

