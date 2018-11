„Die Attraktivität des Berufs wird durch ein Studium steigen“

Mannheim.Der Deutsche Hebammenverband spricht sich deutlich für die Akademisierung des Hebammenberufs aus. „Hochschulen sind der richtige Ort, um den Beruf zu erlernen“, sagt Yonne Bovermann, Beirätin für den Bildungsbereich im Deutschen Hebammenverband.

Frau Bovermann, es heißt immer, die Anforderungen an Hebammen seien gestiegen. Aber wieso? Frauen bekommen doch schon immer Kinder.

Yvonne Bovermann: Das Kinderkriegen hat sich natürlich nicht verändert. Aber die Umstände drumherum schon. Das Gesundheitswesen, die Gesellschaft und tatsächlich auch die Gesundheit der Frauen sind anders geworden. So bekommen Frauen heute deutlich später Kinder und häufiger Mehrlinge. Wir haben heute höhere Ansprüche. Die Bereitschaft der Eltern, zu klagen, ist gestiegen. Und das neue Patientenrechtegesetz etwa sagt, dass alle Patienten, also auch gebärende Frauen, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft aufgeklärt werden müssen. Dazu kommt, dass Hebammen heute deutlich öfter eigenständig als Freiberuflerinnen tätig sind als beispielsweise in den 1980er Jahren.

Aber braucht es dazu wirklich ein akademisches Studium?

Bovermann: Ja, denn unser Bildungssystem sieht eindeutig vor, dass wissenschaftliches Arbeiten dem Hochschulbereich zuzuordnen ist. Natürlich haben viele Dozentinnen an Hebammenschulen einen akademischen Abschluss und können wissenschaftlich arbeiten. Aber Hochschulen sind der richtige Ort, um dies zu vermitteln. Denn nur dort gibt es den wissenschaftlichen Überbau, den Zugang zu Datenbanken und Forschungsarbeiten, die Freiheit der Forschung. In einer Hebammenschule, die an ein Krankenhaus angegliedert ist, herrscht eine ganz andere Art zu lernen. Und diese ist im Fall der Hebammenausbildung ganz eindeutig nicht mehr die passende.

Der Berufsverband der Frauenärzte befürchtet, dass der Hebammenmangel durch eine Hochschulausbildung weiter zunehmen könnte, weil Frauen mit mittlerer Reife ausgeschlossen würden. Was sagen Sie dazu?

Bovermann: Ich fürchte, dass der Verband nicht auf dem aktuellen Stand ist. Wir haben schon seit Jahrzehnten bis zu 95 Prozent Abiturientinnen, die sich für eine Ausbildung zur Hebamme entscheiden. Man würde ja auch einem Ärztemangel nicht damit begegnen wollen, die Anforderungen an den schulischen Abschluss der Bewerber herunterzuschrauben. Da verstehe ich nicht, wieso man sich dies bei einem anderen, sehr komplexen Beruf wie dem unsrigen so leicht macht. Auf mich wirkt es eher so, als wollten da einige Ärzte, die ja Akademiker sind, nicht, dass ihnen andere nachziehen. Offensichtlich geht es dabei nicht um die Qualität der Ausbildung. Das hat dann eher mit patriarchalischem Dominanzdenken zu tun als mit Fakten.

Das heißt, die Akademisierung wird den Hebammenmangel nicht weiter verschärfen?

Bovermann: Im Gegenteil. Wir gehen davon aus, dass die Attraktivität des Berufs durch ein Studium steigen wird – einmal durch die gestiegene Wertschätzung und höhere Einkommen, die ein akademischer Beruf generieren wird. Aber auch, weil der Trend dahin geht, dass mehr junge Menschen Abitur machen und auch studieren möchten.

Und wie sieht es mit praktischem Lernen aus? Kommt das bei einem Studium nicht zu kurz?

Bovermann: Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich ja ausdrücklich für ein duales Studium ausgesprochen, und das sehen wir ebenso. Es sollte eine enge Theorie- und Praxis-Verzahnung während des gesamten Studiums geben. Dann kommt auch die Praxis nicht zu kurz.

