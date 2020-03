Die Deutschen trinken immer weniger Bier

In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken. Alkoholfreie Alternativen werden dabei aber beliebter. (Archivbild) © dpa, Roland Weihrauch

Bier ist in Deutschland nach wie vor ein Alltagsprodukt. Der Konsum nimmt jedoch von Jahr zu Jahr zwischen ein und zwei Prozent ab - das sind bis zu 180 Millionen Liter. Trank der Deutsche in den 1990er-Jahren noch durchschnittlich 0,4 Liter am Tag, reicht es 2019 nicht einmal mehr für ein kleines Bier aus. Das zeigen aktuelle Zahlen des Deutschen Brauer-Bunds. Insgesamt ist der nationale

...