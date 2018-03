Die drängendsten drei Themen: Wohnen, wohnen, wohnen

Anzeige

Schon jetzt fehlen in der Stadt rechnerisch 36 700 Wohnungen. „Also müssen wir den Wohnungsbau, insbesondere den bezahlbaren Wohnungsbau, ankurbeln“, sagt der 35-Jährige, der selbst junger Familienvater ist. Trotz der begrenzten Stadtfläche hat sein Planen und Wohnen genanntes Dezernat Pläne für immerhin 52 Wohnungsbauprojekte vorliegen – von kleinen mit maximal 200 Wohneinheiten bis zu großen mit 5000 Wohnungen und mehr.

Größtes Projekt „Josefstadt“

Doch gegen viele Neubaugebiete regt sich Widerstand der Nachbarn, die mehr Verkehr, mehr Lärm und weniger Grünflächen befürchten. Das gilt ganz besonders für das größte und auch im Wahlkampf am heftigsten umstrittene dieser Projekte, ein heute noch überwiegend aus Ackerland bestehendes Areal für rund 10 000 Wohneinheiten oder knapp 30 000 Menschen beiderseits der Autobahn 5 im Nordwesten.

Da klar war, dass dem Druck auf den Frankfurter Wohnungsmarkt allein mit Nachverdichtung und dem Schließen von Baulücken nicht beizukommen ist, hatten sich auf dieses Neubaugebiet alle drei Partner in der Stadtregierung geeinigt: CDU, SPD und Grüne, die sich zuvor über eine mögliche Bebauung des sogenannten Pfingstbergs im Nordosten heillos zerstritten hatten, zogen bei der Suche nach einem neuen Wohnquartier endlich an einem Strang.

Doch nicht nur die Ortsbeiräte der benachbarten Stadtteile bringen sich gegen das Projekt in Stellung. Ganz besonders scharf schießen die unmittelbar daneben gelegenen Taunusgemeinden Steinbach, Oberursel und Eschborn gegen das Vorhaben. Am heftigsten kämpft der Steinbacher Bürgermeister Stefan Naas – ein FDP-Mann, der im Herbst auf aussichtsreichem Platz seiner Partei für den Landtag kandidiert. Er spricht von einem gigantischen Plan und bestreitet das Recht der großen Nachbarstadt, das 550-Hektar-Gelände auf ihrer Gemarkung für Zehntausende Menschen bebauen zu dürfen – die Gegner nennen das Projekt nach dem Frankfurter Planungsdezernenten ironisch „Josefstadt“.

Kritik aus dem Umland

Dabei versichern die Frankfurter Planer, es werde keine Trabantenstadt mit dem Bau typischer Sozialhochhäuser geben. Gegen das Projekt wird zudem ins Feld geführt, dass es durch die viel befahrene Autobahn zerschnitten würde. Das halten die Verantwortlichen der Großstadt für lösbar, mit Brücken und Unterführungen, notfalls würden es halt zwei separate Stadtteile.

Klar ist aber, dass erst einmal die Gremien des Regionalverbands einer entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans zustimmen müssen. Und dort sind neben Frankfurt und Steinbach auch viele andere Kommunen vertreten. Doch selbst in Frankfurt herrscht Uneinigkeit: Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist klar für das Projekt, CDU-Gegenkandidatin Bernadette Weyland lehnt im Unterschied zu den eigenen Parteifreunden die Bebauung des Areals jenseits der Autobahn ab.

Doch das größte ist längst nicht das einzige Bauvorhaben des Frankfurter Magistrats. So wird auch Gewerbefläche in Wohnraum umgewandelt, allein in der Bürostadt Niederrad sind schon über 4000 neue Wohneinheiten planungsrechtlich abgesichert. Beim lange heftig umstrittenen „Innovationsquartier“ im Nordend mit 1200 Wohnungen kommt jetzt der Entwurf zum Zuge, der bei dichter Bebauung innen mehr Grün ringsherum erhält.

Begrenzung des Mietpreisanstiegs

Neben Bauen setzt die Stadt Frankfurt noch auf andere Maßnahmen gegen die Mietpreisexplosion. So hat Oberbürgermeister Feldmann bei der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG eine Begrenzung des Mietpreisanstiegs auf fünf Prozent in fünf Jahren durchgesetzt. Und Josef verlangt von Investoren, bei Neubaugebieten 30 Prozent als geförderten Wohnraum einzuplanen. Doch das Thema Bauen und Wohnen wird wohl noch einige Jahren in Frankfurt ganz oben stehen.

