Die fünf Verschwörer

Sie wollten am 20. Juli 1944 den Diktator Adolf Hitler töten und so den Zweiten Weltkrieg beenden. Das gescheiterte Unternehmen endete noch in der Nacht mit der Hinrichtung von fünf Verschwörern im Berliner Bendlerblock:

Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Der Oberst war die treibende Kraft des Attentats. Als Stabschef des Heeresamtes hatte er Zutritt zu den Hauptquartieren Hitlers. So konnte der damals 36-Jährige im Konferenzraum des Führerhauptquartiers „Wolfsschanze“ in Ostpreußen eine Sprengstofftasche abstellen. In dem Irrglauben, die Explosion habe Hitler getötet, flog er im Anschluss zurück nach Berlin. Dort weigerte sich Generaloberst Friedrich Fromm, die Militäroperation „Walküre“ zur Absicherung des Staatsstreichs auszulösen. Stauffenberg wurde auf seinen Befehl hin erschossen.

Ludwig Beck

Der Generaloberst außer Diensten zählte schon seit Jahren zu den Gegnern des Hitler-Regimes. Er hatte auch enge Kontakte zum Kopf des zivilen Widerstands um den Leipziger Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler und war als neues Staatsoberhaupt im Gespräch. Nach dem Scheitern des Putsches gab Generaloberst Friedrich Fromm dem damals 64-Jährigen die Gelegenheit, sich selbst zu erschießen. Als dies misslang, tötete ihn ein Soldat des Wachkommandos.

Friedrich Olbricht

Der Infanterie-General hatte maßgeblich am „Walküre“-Plan zum Umsturz mitgearbeitet. Wegen widersprüchlicher Nachrichten über das Hitler-Attentat startete der damals 55-Jährige die Operation erst nach Stunden – sie scheiterte. Wie vier seiner Mitverschwörer wurde er auf Befehl seines Vorgesetzten General Friedrich Fromm in der Nacht zum 21. Juli wegen Hochverrats erschossen. Olbricht war nie ein Sympathisant der Nazis.

Werner von Haeften

Der Oberleutnant begleitete Stauffenberg als Adjutant zum Führerhauptquartier „Wolfsschanze“. Der damals 35-Jährige trug dem schwer kriegsversehrten Oberst den Sprengstoffkoffer und stellt zudem die Zündung der Bombe ein. Nach dem misslungenen Anschlag gelang beiden zwar der Rückflug nach Berlin, wo jedoch auch Haeften hingerichtet wurde.

Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim

Der Oberst war seit langem mit Stauffenberg befreundet. 1943 schloss er sich dem militärischen Widerstand an. Am Tag des Attentats drängte der damals 39-jährige General Friedrich Olbricht, den „Walküre“-Plan zu starten. Obwohl klar war, dass Hitler überlebt hatte, gab der Adelige im Bendlerblock bis zuletzt und unbeirrt Befehle zur Durchführung des Staatsstreichs aus. Noch in der Nacht des 20. Juli 1944 wurde Mertz von Quirnheim im Hof des Bendlerblocks kurz nach Mitternacht standrechtlich erschossen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019