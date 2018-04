Die große Sehnsucht nach der guten alten Zeit

Anzeige

Dabei sind es keine neuen Positionen, die da formuliert werden. Neu ist aber die Resonanz, auf die sie stoßen. Und die zu der Frage führt: Steht die Wiederkehr des Konservatismus bevor?

Um das beantworten zu können, muss man zunächst den Begriff definieren. Das ist schwer genug, schließlich lassen sich damit ganze Bücher füllen. Eine allgemeinverbindliche Definition gibt es dennoch nicht. Und so bleibt es bei einer Umkreisung, die zu dem Ergebnis führt, dass für die meisten Autoren Konservatismus weniger ein konkretes politisches Programm beschreibt, sondern eher eine Haltung, die der frühere britische Premierminister Lord Salisbury so zusammengefasst haben soll: „Es geht darum, den Wandel zu verzögern, bis er harmlos geworden ist.“ Ganz im Sinne der Bedeutung des lateinischen Wortes für „bewahren“.

Dabei muss man konservative Einstellungen gegenüber traditionalistischen und reaktionären abgrenzen. Während Letztere darauf abzielen, Veränderungen rückgängig zu machen, und Traditionalisten einen Wandel verhindern wollen, verschließen sich Konservative ihm nicht gänzlich, sondern setzen auf eine behutsame Anpassung.

Konservativ ist relativ

Daraus ergibt sich auch, dass jede Zeit für sich neu definieren muss, was konservativ bedeutet – weil es relativ ist, vom Stand der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig. Allzeit gültige konservative Werte gibt es kaum. Während etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts Konservative die Demokratie ablehnten, wird inzwischen keiner mehr daran rütteln wollen. Stattdessen gelten heutzutage beispielsweise das Festhalten am klassischen Familienbild, ein offener Patriotismus, Skepsis gegenüber einer allzu multikulturellen Gesellschaft, ein starker Staat, aber auch das Bewahren der Umwelt als konservativ. Und natürlich der Vorrang des Vertrauten vor dem Neuen.

Letzteres widerspricht dem inzwischen vorherrschenden politischen Grundmuster. In Berlin zählt vielmehr „Reform“ zu den Lieblingswörtern. Und am besten, so scheint es, muss diese radikal sein, der „große Wurf“. Seltsam, in einer Zeit, in der das Land eine seiner besten Phasen erfährt: Der Staat erwirtschaftet Rekordüberschüsse, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit der Wende nicht mehr, und selbst Fußball-Weltmeister sind wir. Dennoch ist die langsame, evolutionäre Weiterentwicklung – in der Biologie seit Jahrtausenden das Erfolgsmodell – in der Politik anscheinend verpönt. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass selbst die neue Bundesregierung, die als große Koalition doch schon vier Jahre das Land regiert hatte, in ihren ersten Wochen ständig betonte: „Es darf kein ,Weiter so’ geben.“ Warum eigentlich nicht?

Am meisten beschäftigt diese Frage sicherlich die Anhänger der CDU. 35 Prozent wünschen sich, so hat es eine Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ergeben, dass sich die Partei wieder verstärkt konservativen Themen widmet. Kein Wunder, schließlich hat Angela Merkel der Partei, die lange so unbeweglich wirkte und die Geschichte der Bundesrepublik wie keine andere geprägt hat, zuletzt einiges abverlangt, manche sagen auch: zugemutet. Ehe für alle, Krippenausbau, Energiewende, Aussetzung der Wehrpflicht. Da scheint es logisch, dass eine Gegenbewegung einsetzt. Auch wenn die jüngsten Vorstöße aus Bayern eher populistischer Natur und der dort anstehenden Landtagswahl geschuldet sein dürften.

Befeuert wird die konservative Sehnsucht in der Union vor allem durch zwei Faktoren: Merkels Flüchtlingspolitik und den darauf basierenden Erfolg der AfD. Auch knapp drei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hadern viele noch mit der Entscheidung der Bundeskanzlerin, die Grenzen zu öffnen, und fürchten angesichts des Siegeszugs der Rechtspopulisten um den Status der CDU als Volkspartei. Zwar zeigen Wahlanalysen, dass der Erfolg der AfD, die zahlreiche enttäuschte Unionswähler gewinnen konnte, nicht allein dadurch zu erklären ist. Dennoch meinen viele in CDU und CSU, dass eine Rückkehr zu konservativen Werten das beste Mittel im Kampf gegen die AfD ist.

Jugend entdeckt die Tradition

Auffällig ist dabei, dass sich viele junge Politiker wie Jens Spahn, Alexander Dobrindt oder Kristina Schröder für eine Besinnung auf das Bewährte aussprechen. Das mag zunächst verwundern, entspricht aber einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung: Die junge Generation setzt wieder auf traditionelle Werte.

Freundschaft, Partnerschaft und Familie sind für Jugendliche heute deutlich wichtiger als ein hoher Lebensstandard oder Macht, hat die Shell-Jugendstudie herausgefunden. Die Zahl der standesamtlichen Trauungen steigt seit zehn Jahren wieder. Seit sieben Jahren bekommen die Deutschen wieder mehr Kinder. Der beliebteste Arbeitgeber junger Menschen ist der Staat! Das hätte es früher nicht gegeben.

Sogar kulturell macht sich der Trend bemerkbar. So hören manche junge Männer wie die deutschen Fußball-Nationalspieler am liebsten Schlager von Helene Fischer.

Die Sehnsucht nach dem Vergangenen, nach der „guten, alten Zeit“, die teilweise Züge einer „Westalgie“ annimmt, ist jedoch kein rein deutsches Phänomen. Weltweit ist sie zu beobachten. Etwa in den USA, wo Donald Trump auch deshalb zum Präsidenten gewählt worden ist und sie nun mittels wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Protektionismus zu bedienen versucht. Oder in Russland, wo Wladimir Putin mit dieser Vision dem Volk die größten Zumutungen verkauft. Oder in Großbritannien, wo ohne sie der Brexit undenkbar gewesen wäre. Und nicht zuletzt in den osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn oder Slowakei, wo sich nach Phasen der Liberalisierung reaktionäre und nationale Politiker durchgesetzt haben.

Das alles geht natürlich weit über konservative Vorstellungen hinaus. Die Gemeinsamkeit besteht aber darin, dass es offenbar unzählige Menschen gibt, die das Rad der Zeit ein Stück zurückdrehen möchten – und dies offenbar eine Gegenreaktion ist auf die immensen Umwälzungen der Gegenwart.

Die großen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts – Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung – verändern unsere Lebenswelt radikal. Und machen sie komplexer als jemals zuvor. Vielleicht sogar komplexer, als es dem Homo sapiens entspricht. In der westlichen Welt sind Lebenschancen, Warenangebot, Beschäftigungsmöglichkeiten so mannigfaltig wie nie. Das ist ein Privileg. Aber auch eine Bürde. Und nicht wenige fühlen sich dadurch überfordert. Es gibt eine neue Unübersichtlichkeit des Seins.

Das löst Unsicherheit und Ängste aus, die wiederum eine Sehnsucht wecken nach Sicherheit, Ordnung, Überschaubarkeit, Verlässlichkeit. Nach dem Alten, dem Bekannten. Und politische Entwicklungen wie der weltweite Terrorismus und die globale Unübersichtlichkeit verstärken diese Gefühle.

Das ist eine normale menschliche Reaktion, sagen Psychologen wie Christian Kandler, Professor an der Medical School Berlin. Jedes Lebewesen hat einen Selbsterhaltungstrieb, zu dem auch die Verteidigung der Ressourcen gehöre. Jeder Mensch habe also ein Bedürfnis nach Beständigkeit, eine konservative Einstellung. Und in Zeiten, die als bedrohlich wahrgenommen werden, verstärke sich diese.

Vergangenheit wird verklärt

Eine weitere menschliche Eigenschaft dürfte die Sehnsucht nach dem Althergebrachten ebenfalls fördern: dass die Vergangenheit gerne verklärt wird. Das gilt nicht nur für, aber insbesondere in Deutschland. Denn natürlich haben diejenigen das größte Interesse, das Bestehende zu bewahren, die davon profitieren. Wer viel hat, hat auch viel zu verlieren. Und so darf man die Prognose wagen, dass der Bundesrepublik ein konservatives Jahrzehnt bevorsteht.

Dass dies alles jedoch nichts gänzlich Neues ist, sondern im steten Strom der Zeit eine immer wiederkehrende Entwicklung, zeigt übrigens der Roman „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Er schildert den Niedergang einer sizilianischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert, der in einem Satz kumuliert, den heute sicher wieder viele Konservative unterschreiben würden: „Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert.“

Martin Geiger verbindet in diesem Essay Fakten und Analysen zum Thema mit eigenen Gedanken und Meinungen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.04.2018