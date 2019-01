Die Klimaforscherin

Egal durch welches Fenster Julia Pongratz aus ihrem Eckbüro in München schaut, immer blickt sie in Baumkronen. Hinter ihrem Schreibtisch an der Wand hängen drei Forstfotos. Ein Hinweis auf ihr Forschungsfeld: den Wald als natürliches Kohlenstofflager. „An den Zusammenhängen von Vegetation und Klima forsche ich seit meiner Studentenzeit“, sagt die 38-jährige Professorin.

Es geht ihr weniger um das Einzelexemplar vor dem Fenster. Die Geografin, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg arbeitet, hat globale Prozesse im Blick. Sie spricht über Erdsystemmodelle und Kohlenstoffsenken – und strahlt aus, dass sie mit dem Herzen dabei ist.

Sie berechnet, wie sich die CO2-Mengen in der Atmosphäre entwickeln, wenn Menschen Landflächen anders als vorher nutzen: wenn Wälder abgeholzt, abgefackelt oder im Gegenteil aufgeforstet werden, wenn Ackerflächen auf dem Terrain zunehmen oder wenn sie schrumpfen.

Mit ihren Teams füttert sie Großrechner sowohl mit historischen Daten als auch mit aktuellen Zahlen über Landnutzung. Diese erhält sie durch Satellitendaten. Einfach gesprochen verknüpfen die Wissenschaftler die Angaben mit Zahlen, welche Mengen CO2 der Wald aufnimmt und dann lange einlagert. In der Realität sind diese Prozesse vielschichtig und kompliziert. Aber das Wissen der Experten reicht, um daraus Modelle für die Zukunft zu bauen: Wenn die Menschheit die Fläche der Wälder um einen bestimmten Wert aufpäppelt – um wie viel Grad könnte das den Temperaturanstieg abbremsen?

Dafür müsste das Entwalden gestoppt werden, sagt Pongratz, die am Weltklimabericht 2013 mitgewirkt hat und gerade wieder an einem arbeitet. Es müssen Bäume gepflanzt, bestehende Wälder erhalten sowie die Forstwirtschaft optimiert werden. „Alles zusammengezählt kommt man nach derzeitigen Abschätzungen auf eine Größenordnung von einigen Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr.“

Pongratz selbst ließ kürzlich in ihrem Klimamodell ein spezielles Szenario für Wiederaufforstung durchlaufen, das sie für plausibel hält. Dabei gäbe es noch genug Flächen für Landwirtschaft, um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. „Wenn wir auf etwa acht Millionen Quadratkilometern Wald nachwachsen lassen würden, kriegen wir ein Minus beim Temperaturanstieg global von etwa 0,3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts hin“, sagt die zweifache Mutter. Das entspricht grob der Größe Brasiliens.

Die 0,3 Grad wären für Julia Pongratz echte Anstrengungen wert. Gleichzeitig ist der Forscherin klar: Mehr Bäume allein werden das Weltklima nicht retten. Das massive Einsparen von CO2 aus Kohle, Öl und Gas bleibe ohne Alternative.

Dann sagt die Klimaexpertin noch etwas Düsteres: Dass der Klimawandel mit Dürren und Bränden auch bewirken kann, dass Wälder Schaden nehmen und, statt Kohlenstoffspeicher zu sein, immer öfter zum CO2-Verursacher werden. „Wenn Sie eine Borkenkäferplage haben, eine lange Trockenheit oder Feuer: Das sind Dinge, die den CO2-Speicher wieder zunichtemachen.“

