Die Menschen brauchen Mut

Mit Aufbruch ist die Kraft verbunden, etwas anzupacken, etwas hinter sich zu lassen und etwas Neues zu gestalten. Dazu brauchen wir Mut und Vertrauen, dass wir das schaffen können. Im Aufbruch stecken Dynamik und Energie und der Anspruch, den viel zu lange dauernden Stillstand zu beenden. Viele Menschen werden depressiv oder unzufrieden, weil sich nichts in ihrem Leben verändert. Alles läuft im gewohnten, beruhigenden Rhythmus, doch es fehlt etwas, worauf sie ihre Energie richten können. Aufbruch heißt hinschauen und sich bewusst werden, was an einem erfüllten Leben – oder einer erfolgreichen Politik – hindert. Dazu brauchen die Menschen Mut, um das eigene Handeln zu verändern. Vielleicht erfüllen die Arbeit oder die Beziehung nicht mehr. Es dabei zu belassen, erscheint als der einfachere Weg, aber der Preis ist hoch, nämlich der Verlust an Lebensfreude, Zufriedenheit und Erfolg. bw

