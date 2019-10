Die Mobilität der Zukunft ist vernetzt

Schlechte Luft in Städten, verfehlte Klimaziele: Deutschland ringt um neue Verkehrskonzepte. Die Digitalisierung dürfte dabei eine große Rolle spielen. Auch in der Region tut sich einiges.

Nur ein Surren ist zu hören, als das intelligente Auto beschleunigt. Seine Sensoren messen Abstände zu den anderen Fahrzeugen, die verschiedenen Bordcomputer haben sich längst vernetzt. Dann reiht sich der mit Wasserstoff betriebene Wagen in die Kolonne ein. Handzeichen, Hupen, Hektik – alles Vergangenheit. Der Fahrer, der längst kein Wagenlenker mehr ist, bekommt von all dem nur wenig mit. Er informiert sich auf seinem Weg zur Arbeit lieber über die Aktualität des Tages oder verschickt Nachrichten.

So – oder ähnlich – könnte nach Einschätzung von Volker Schulze die mobile Zukunft aussehen. Am Institut für Produktionstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) arbeiten er und seine Kollegen daran, Sensoren in Fahrzeugsysteme zu integrieren. Der Ingenieur geht davon aus, dass es den Individualverkehr noch lange geben wird. „Der Mensch hält an liebgewonnenen Errungenschaften fest“, glaubt er. Allerdings werde sich der künftige Privat-Pkw deutlich vom heutigen Auto unterscheiden. „Ich gehe davon aus, dass autonomes Fahren die Zukunft ist“, sagt Schulze.

Und die scheint schon greifbar nah, wie ein vom Land Baden-Württemberg gefördertes Projekt zeigt, an dem auch das KIT beteiligt ist. Auf einer Teststrecke zwischen Karlsruhe, Bruchsal und Heilbronn sind bereits autonome Fahrzeuge unterwegs. Sie sind mit Sensoren, Kameras sowie intelligenter Software ausgestattet. Von außen werden allerlei Daten zu Straßenbahnen, Autos, Radfahrern und Fußgängern an sie übermittelt – so können sich die Autos blitzschnell an die Verkehrssituation anpassen.

Doch die Fahrzeuge der Zukunft werden nicht nur zunehmend autonom sein, sie müssen auch über emissionsfreie Antriebe verfügen. Denn da sind sich alle Experten einig: Für eine nachhaltige Verkehrswende braucht es eine Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Benzin und Diesel. Die aber sind heute noch die Regel – was Autos, Busse und Lastwagen zu einer gewaltigen Belastungen für das Klima und die Gesundheit der Menschen macht. Umweltaktivisten fordern lautstark eine Abkehr von der bisherigen, CO2-intensiven Mobilität. Dazu kommt die hohe Stickoxid- und Feinstaubbelastung in deutschen Städten.

Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen setzen daher mit dem „Masterplan Nachhaltige Mobilität“ auf alternative Antriebe. In Ludwigshafen sind bereits RNV-Hybridbusse unterwegs, und durch das neue Mannheimer Quartier Franklin sowie die Heidelberger Innenstadt rollen reine Elektrobusse, die zumindest vor Ort ohne schädliche Abgase auskommen. Die Stadt Heidelberg fördert zudem den Umstieg vom Privatauto auf öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und Fahrrad. Für die Anschaffung von Brennstoffzellen- und E-Autos gibt es einen satten Zuschuss von bis zu 10 000 Euro.

Problematische Batterien

Doch auch der E-Antrieb hat Tücken. Die Produktion – vor allem die der Batterien – ist alles andere als nachhaltig, und zum Aufladen wird vielerorts der deutsche Strommix verwendet, der einen hohen Anteil an fossilen Energiequellen enthält. Das heißt, Elektro-Autos sind im Moment bei weitem noch nicht klimaneutral.

Dass es nicht mehr wie bisher weitergehen kann, räumt inzwischen auch die Autoindustrie ein. Alte Verhaltensmuster müssten sich wandeln, „sonst werden wir diese riesige Aufgabe, die vor uns liegt, nicht meistern“, sagte etwa Bernhard Mattes, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) vergangenen Monat bei einer Diskussionsrunde mit Umweltverbänden zum Thema Klimawandel und Mobilität der Zukunft in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. Und er bekannte: „Für uns ist nachhaltige, individuelle Mobilität nicht nur das Auto, sondern die Vernetzung aller möglichen Verkehrsträger bis hin zur Vernetzung zum öffentlichen Nahverkehr.“ Sprich: Der mobile Mensch von morgen wechselt zwischen den Verkehrsmitteln – etwa Auto, Fahrrad und Bahn – hin und her.

In eine ähnliche Richtung gehen Vorschläge der „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“ (NPM), die vor einem Jahr auf Initiative der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde und in der Politiker, Forscher und Branchenvertreter nach Wegen in ein nachhaltiges Verkehrssystem suchen. „Mobilität berührt jeden von uns tagtäglich. Sie ist Teil individueller Freiheit“, beschreibt der Vorsitzende und einstige SAP-Chef Henning Kagermann die Herausforderung. Erste Empfehlungen gibt es bereits, so regt die NPM ein Pilotprojekt „Digitalisierte Mobilität“ an, in dem die verschiedenen Verkehrsmittel vernetzt werden.

Auch Verkehrsunternehmen und Start-ups denken bereits in diese Richtung. Die Berliner Verkehrsbetriebe etwa haben mit Jelbi eine App auf den Markt gebracht, in der Nutzer sehen können, welches Verkehrsmittel – Bus, Bahn, E-Roller, Fahrrad, Auto, Carsharing, Mitfahrdienst oder Taxi – für welche Route am sinnvollsten ist. Und auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar arbeitet inzwischen mit dem Mietfahrradanbieter NextBike, dem Car-Sharing-Unternehmen Stadtmobil und dem E-Tretroller-Anbieter Tier zusammen. In der myVRN-App sind die Partner schon zu sehen. „An dem letzten Schritt ,buchen&abrechnen’ arbeiten wir aktuell intensiv, so dass dann ein Angebot aus einer Hand angeboten werden kann“, kündigt ein VRN-Sprecher an. Das Ziel all dieser Angebote: Das eigene Auto soll überflüssig werden.

Finanzspritze für die Schiene

Dazu könnte auch das vielgescholtene Klimapaket der Bundesregierung beitragen. Eine Finanzspritze in Höhe von 20 Milliarden Euro soll die Deutsche Bahn in die Zukunft katapultieren und nötige Investitionen ermöglichen. Denn eine attraktivere, pünktlichere Bahn mit besser abgestimmten Verbindungen hat das Potenzial Kurzstreckenflieger und Autofahrer auf die deutlich klimafreundlichere Schiene zu locken.

Die Zeit jedenfalls drängt. Deutschland hat sich im Klimavertrag von Paris verpflichtet, bis zum Jahr 2050 mindestens 80 Prozent weniger CO2 auszustoßen als 1990. Doch vor allem im Verkehrssektor hat sich kaum etwas geändert – das Zwischenziel für 2030 scheint derzeit kaum erreichbar.

