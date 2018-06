Die Opposition träumt vom Machtwechsel am Bosporus

Anzeige

In der Vergangenheit schlug der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan immer Kapital aus der Schwäche der zerstrittenen Opposition. Jetzt ist das anders: Die Parteien haben sich auf eine Strategie geeinigt, die Erdogan bei der Präsidenten- und der Parlamentswahl am 24. Juni in die Defensive bringt. Eine Niederlage für ihn ist möglich.

Als Erdogan im April die regulär erst Ende 2019 fälligen Parlaments- und Präsidentenwahlen überstürzt um 17 Monate vorzog, reagierte er damit nicht nur auf die heraufziehende Finanzkrise. Er hoffte auch, die Opposition zu überrumpeln. Anfangs schien ihm das zu gelingen: Die Vorverlegung der Wahlen kam völlig überraschend. Inzwischen haben die Oppositionsparteien aber Tritt gefasst und ziehen an einem Strang. Mit ihrem Bündnis wollen sie Erdogan stürzen – und den Umfragen zufolge ist das inzwischen zumindest keine Utopie mehr.

Die Wahlen markieren den Übergang von der parlamentarischen Demokratie zum Präsidialsystem. Gewinnt Erdogan, kann er seine Macht zementieren. Anfängliche Überlegungen mehrerer Oppositionsparteien, einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten gegen Erdogan aufzustellen, scheiterten schnell. Jetzt treten nicht weniger als fünf Konkurrenten gegen den amtierenden Staatschef an.