Ab zehn Jahren muss ein Kind mit seinem Rad auf der Straße fahren und darf nicht mehr den Gehweg benutzen. Aus diesem Grund wird die Radfahrprüfung in der vierten Klasse abgenommen. Auch sind erst ab diesem Alter die kognitiven Fähigkeiten so ausgebildet, dass die Kinder Verkehrssituationen einschätzen können.

Zur Prüfung gehört laut Tanja Ambacher, Leiterin der polizeilichen Jugendverkehrsschule in Mannheim, zum einen ein theoretischer Teil. Dabei müssen die Kinder einen Bogen mit Fragen zum Verhalten im Verkehr ausfüllen. Die Lehrer bereiten das mit ihnen im Unterricht vor.

Der praktische Teil sei in Baden-Württemberg nicht einheitlich geregelt, erklärt Ambacher. Es gebe unterschiedliche Varianten: Die Prüfung kann demnach auf einem Übungsgelände stattfinden, und ein Polizist beurteilt, wie sich das Kind auf dem Rad verhält. Sie kann aber auch auf der Straße im fließenden Verkehr absolviert werden. Ein Polizist radelt dabei hinter dem Schüler her. Die Jugendverkehrsschule in Mannheim wählt eine dritte Variante, ebenfalls auf der Straße: Rund um einen Häuserblock positionieren sich Polizisten an den jeweiligen Kreuzungen. Die Kinder müssen den Block umfahren und dabei vier Mal links abbiegen – mit Schulterblick, Hand ausstrecken, einordnen, Vorfahrt und Fußgänger beachten. Wenn ein Kind sich oder andere in Gefahr bringen würde – etwa weil es die Vorfahrt missachtet – gilt die Prüfung als nicht bestanden. Zur Vorbereitung macht die Jugendverkehrsschule drei Übungseinheiten mit den Kindern. imo

