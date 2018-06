Anzeige

Am 6. Juni 2018 fliegt Alexander Gerst erneut zur Internationalen Raumstation ISS. Der Deutsche Astronaut hat hierzulande für eine neue Raumfahrt-Euphorie gesorgt. Sechs Monate soll sein Aufenthalt im All dauern. Die XXL-Grafik zeigt wissenswerte Fakten und erstaunliche Rekorde - so sind sie fit für den Space-Talk mit Freunden und Kollegen.





(von Matthias Janson, Statista)