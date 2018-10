Die Schattenseite Singapurs – Strenge, Schläge, Ausbeutung

Hunderttausende Frauen aus Entwicklungsländern arbeiten im Stadtstaat Singapur als Haus- hälterinnen. Viele werden geprügelt und gedemütigt. Die Regierung schaut weitgehend zu.

Jira aus Thailand kämpft mit den Tränen. Sie erzählt von den Schlägen in ihr Gesicht, von dem Reißen an ihren Ohren und von dem Schütteln ihres Oberkörpers. Die Erinnerungen daran gehen ihr unter die Haut. „So können Sie mich nicht behandeln“, hatte sie immer wieder jene Frau angefleht, die ihr Gewalt antat. Aber es half nichts. Die ältere Dame, bei der Jira lebte und für die sie als Haushälterin arbeitete, prügelte und demütigte sie monatelang. Meistens waren es Nichtigkeiten, die zu den Ausbrüchen führten – wenn die Blumen zu viel Wasser bekamen zum Beispiel.

Jira ist Anfang 30 und Mutter zweier Kinder. Diese hat sie seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen. Ihr geht es wie vielen Frauen, die vornehmlich aus Indonesien und den Philippinen, aber auch aus anderen Staaten der Region nach Singapur vermittelt werden. Sie hoffen, in der elitären Metropole genug Geld zu verdienen, um der Familie daheim ein besseres Leben zu ermöglichen. Dazu ziehen sie in die Wohnungen ihrer Gastfamilien, schlafen meist in winzigen Kammern oder auf dem Balkon und stehen 14 Stunden und mehr täglich zur Verfügung.

Jetzt sitzt Jira auf einem Stuhl im Wohnzimmer einer benachbarten Familie ihres neuen Arbeitgebers und erzählt von ihrem Martyrium. Ihre neue Familie schlägt sie nicht, aber ist sehr streng mit ihr und lässt sie kaum aus dem Haus. Jira ist so eingeschüchtert, dass sie sich nur heimlich herübertraute. Zwei philippinische Freundinnen, die bei der nordeuropäischen Familie nebenan arbeiten, drängten sie dazu, ihre Erfahrungen preiszugeben. „Das ist wichtig, damit sich vielleicht etwas ändert“, hatten sie ihr gesagt.

Umgehung von Vorschriften

Die Hoffnung ist vage. Immerhin hat sich die Situation der knapp 250 000 Migrant Domestic Workers (MDW), also der zugewanderten Haushaltshilfen, in den vergangenen Jahren in winzigen Schritten verbessert. Aber sie ist weit davon entfernt, gut zu sein. Missbrauch, Ausbeutung, Schläge stehen weiterhin auf der Tagesordnung trotz neuer Gesetze. Ein Tag muss jetzt frei sein pro Woche – theoretisch. Denn wer freiwillig dazu bereit ist, darf trotzdem sieben Tage in der Woche arbeiten. Mindestlöhne können mit ähnlichen Abmachungen umgangen werden. Aus Angst, ihren Job zu verlieren, machen viele Frauen Zugeständnisse bei ihren Familien. Urlaub steht den Frauen gesetzlich nicht zu. Löhne werden oft unter dem Vorwand, sie für die Frauen zu sparen, gar nicht erst ausbezahlt. Die ersten sechs bis acht Monatsgehälter nehmen sich die Vermittler als Gebühr. Budget Maid nennt sich eine Agentur. Das klingt wie ein Mietwagen-Verleih.

In einer Studie von Research Across Borders, einem internationalen Netzwerk für Sozialforschung, heißt es, drei von fünf Helferinnen, wie die MDW genannt werden, leiden unter schlechten Lebensbedingungen, exzessiven Überstunden, Lohnkürzungen oder eben Gewalt.

Begünstigt werden die Umstände durch die Weigerung der Regierung, das Arbeitsschutzgesetz Singapurs auch für diese Frauen gelten zu lassen. Die Politiker argumentieren, Hausarbeit sei mit anderen Tätigkeiten schlecht zu vergleichen und deshalb schwierig zu regulieren. Stattdessen wird das Beschäftigungsverhältnis mit schwammigen Formulierungen umrissen: „Akzeptable“ Unterkünfte, „angemessene“ Versorgung mit Lebensmitteln und „angemessene“ Ruhepausen fordert der Gesetzgeber. Aber was heißt das schon?

„Das ist so unklar, dass es unmöglich ist, Verstöße deutlich zu definieren. Dadurch wird der Missbrauch begünstigt“, sagt Jacqueline Tan von der Humanitarian Organization for Migration Economic (HOME), der Menschenrechtsorganisation für Migrationswirtschaft, die sich seit Jahren vor Ort um die Belange der Helferinnen bemüht. Nur bei ganz schweren Vergehen können die Täter deshalb zur Rechenschaft gezogen werden, bei Vergewaltigung zum Beispiel oder schwersten Misshandlungen. In der Vergangenheit wurden mehrfach Paare zu Haftstrafen verurteilt, weil sie ihren Angestellte nicht ausreichend zu essen gaben. Die meisten Helferinnen überlebten extrem abgemagert, in einem Fall aber starb eine Frau.

Geschönte Studie

Tägliche Gewalt und Ausbeutung bleiben dagegen meist folgenlos, weil Frauen abhängig sind vom Wohlwollen ihrer Arbeitgeber. Denn die bestimmen darüber, ob eine Helferin eine Arbeitserlaubnis behalten darf oder entzogen bekommt. In letzterem Fall verlangt das Arbeitsministerium eine Flugbuchung auf den Namen der Helferin, damit sicher ist, dass entlassene Frauen dem Staat nicht zur Last fallen. Das macht die Frauen zu Spielbällen ihrer Arbeitgeber und erhöht ihre Bereitschaft, alle Bedingungen hinzunehmen. Die wenigsten trauen sich, zu fliehen und bei einer Organisation wie HOME Hilfe zu suchen.

Erni aus Indonesien hat vergleichsweise Glück. Sie lächelt schüchtern, als sie beim Kochen erzählt, dass sie hier sei, weil sie auf eine bessere Schulbildung für ihre Kinder hofft. Körperliche Gewalt bleibt ihr erspart. Doch auch sie ist nicht Herrin ihres eigenen Willens. Sie teilt sich nachts ein Zimmer mit der kranken Mutter des Hauses, die sie rund um die Uhr pflegt. Die Tochter der Kranken hat Ernis Reisepass konfisziert. „Ich behandle sie wie eine Erwachsene“, erklärt sie, „wenn sie gegen die Regeln verstößt, ist sie weg.“ Auch Ernis Mobiltelefon bewahrt die Frau auf. Nur einmal pro Woche lässt sie Erni eine Weile telefonieren – sonst soll sie sich auf die Arbeit konzentrieren.

In den Familien vor Ort ist diese Strenge eine durchaus übliche Praxis. Zumal Singapurs Regierung ihren Bürgern das Gefühl vermittelt, alles richtig zu machen. In einer eigenen Erhebung stellten die Behörden fest, dass 97 Prozent der Helferinnen zufrieden damit seien, in dem Stadtstaat zu arbeiten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018