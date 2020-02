Die Spitzenkandidaten: HSV-Fan gegen Pauli-Anhängerin

„Peter wer?“ fragten viele Hamburger noch, als Peter Tschentscher vor knapp zwei Jahren überraschend neuer Bürgermeister wurde. Dabei hatte der heute 54-Jährige zuvor sieben Jahre lang das Amt des Finanzsenators inne. Doch der als zurückhaltend, sachlich und fleißig geltende Tschentscher schaffte es schnell, seine Bekanntheit zu steigern. Im Wahlkampf hat er bewiesen, dass er auch angriffslustig sein kann. Von den SPD-Wahlplakaten schaut er auf die Betrachter – der Slogan: „Die ganze Stadt im Blick.“ Der gebürtige Bremer hat viele Facetten: Er ist Mediziner, Udo-Lindenberg-Fan, drückt dem HSV die Daumen – und spielt Klavier. Anfang Januar holte Jazz-Pianist Joja Wendt den SPD-Politiker in der Hamburger Elbphilharmonie für ein Duett auf die Bühne.

Aufgewachsen ist Tschentscher mit drei Brüdern im niedersächsischen Oldenburg. Er studierte an der Universität Hamburg, wurde promovierter Labormediziner. Tschentscher ist seit 1998 verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn. Schon früh interessierte er sich für Politik: „Ich habe mich schon als Schüler politisch engagiert, habe gegen Atomkraft demonstriert, gegen Berufsverbote, gegen nukleare Hochrüstung“, berichtete Tschentscher den Elb-Genossen bei seiner Wahl zum Spitzenkandidaten.

Seit 1989 SPD-Mitglied, zog Tschentscher 1991 zum ersten Mal in die Bezirksversammlung von Hamburg-Nord ein, 2008 dann in die Bürgerschaft. 2011 gab er seinen Beruf am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) auf und trat in den Senat ein. Tschentscher betont: Er will fünf Jahre weitermachen – jedoch nur als Erster Bürgermeister.

Noch nie stand eine Frau an der Spitze des Hamburger Senats - das möchte die grüne Herausforderin Katharina Fegebank ändern: Die 42-Jährige will die erste Erste Bürgermeisterin der Hansestadt werden. „Die Zeit ist jetzt“, steht auf den Wahlplakaten der Mutter von einjährigen Zwillingen, die seit 2015 Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin in der Hansestadt ist. Mutterrolle und Führungsposition dürften heutzutage kein Widerspruch mehr sein, betont Fegebank. „Dafür erhalte ich auch viel Zuspruch.“ Sie habe dabei das „ganz große Glück, eine tolle familiäre Unterstützung zu haben“.

Fegebank ist erst seit 2004 bei den Grünen und legte eine ganz schöne Karriere hin: 2008 wurde sie Hamburgs jüngste Parteichefin, 2011 Bürgerschaftsabgeordnete. Fegebank gilt als Vertreterin der Realos. Den Vertrag für die rot-grüne Koalition 2015 hat sie als Parteivorsitzende mit ausgehandelt. In Gesprächen wirkt Fegebank, die dem FC St. Pauli die Daumen drückt, charmant und zugewandt. Sie gehe gern auf die Menschen zu und müsse sich dafür nicht verstellen. „Ich habe kein Problem damit, immer freundlich zu sein.“ Die in Bad Oldesloe geborene Fegebank wuchs in der Kleinstadt Bargteheide auf und kam Anfang 2004 zu den Grünen. dpa (Bild: dpa)

