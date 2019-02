Die Steuern in Deutschland sind sehr hoch

„Seit mehr als einem Jahr arbeite ich jetzt als Assistenzarzt an der Uniklinik in Heidelberg, und ich habe viel Erfahrung gesammelt in der Zeit. Nur die Sprache ist zum Teil immer noch schwierig für mich. Für einen Deutschkurs habe ich aber keine Zeit: Ich arbeite bis zu 56 Stunden in der Woche. Aber ich glaube, wenn ich mit den Patienten und meinen Kollegen spreche, lerne ich die Sprache sowieso am besten.

Im Moment mache ich eine Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesie – und die will ich auf jeden Fall schaffen. Sie dauert aber einige Jahre, und ich habe noch verschiedene Stationen vor mir: zum Beispiel mehrere Monate auf der Intensivstation, in der Orthopädie oder in der Kinderklinik. Was ich nach der Weiterbildung machen will, weiß ich noch nicht.

Aber die Zeit an der Uniklinik bietet mir natürlich die besten Voraussetzungen: Hier gibt es sehr viele verschiedene Operationen, bei denen ich dabei sein kann, viel mehr als an einem kleinen Krankenhaus. Und bei den schwierigsten Fällen lernt man am meisten.

Auch sonst habe ich mich in Deutschland gut eingelebt: Ich wohne hier zusammen mit meiner deutschen Freundin, Ende des Jahres wollen wir wahrscheinlich heiraten. Für mich als Ägypter ist das selbstverständlich: Eine Beziehung zu haben, heißt heiraten.

Über einige Dinge hier wundere ich mich aber manchmal immer noch: Ich wohne zum Beispiel in Heidelberg in der Altstadt, da sind am Wochenende immer viele junge Leute unterwegs, die sehr betrunken sind. Auch in der Klinik habe ich schon Jugendliche behandelt, die so betrunken waren, dass sie sich verletzt hatten. Ich habe zwar nichts dagegen, dass die Leute Alkohol trinken, obwohl ich das als Muslim nicht tue.

Aber es überrascht mich, dass es für manche keine Grenze gibt und auch die Eltern anscheinend nichts dagegen haben oder es nicht mitbekommen. Bei uns in Ägypten spielt die Familie aber sowieso eine größere Rolle als hier: Dort wohnt man oft zu Hause bei den Eltern, bis man heiratet.

Bald fliege ich für ein paar Tage in meine Heimat zurück. Meine Mutter und drei Geschwister leben in Ägypten, und ich versuche, sie ungefähr zwei Mal im Jahr zu besuchen. Auch meine Freundin war schon mit mir dort. Dieses Mal kommt dazu, dass ich noch Resturlaub aus dem vergangenen Jahr habe, den ich abbauen muss. Auch das habe ich gelernt: Wenn ich mir diese Urlaubstage ausbezahlen lassen würde, müsste ich hier in Deutschland dafür sehr hohe Steuern zahlen. Auch wenn ich am Wochenende Dienst habe und dafür Zuschläge bekomme, muss ich einen großen Teil davon wieder abgeben. Ich finde Steuern zwar gut, aber wenn man nicht verheiratet ist, sind sie in Deutschland schon sehr hoch, viel höher als in Ägypten.

Neben meiner Familie freue ich mich in meiner Heimat vor allem auf das Essen, das vermisse ich hier manchmal schon. Die Deutschen nehmen sich oft auch wenig Zeit zum Kochen. Als ich das letzte Mal mit meiner Freundin in Ägypten war, hat sie sich total gewundert, weil meine Mutter gesagt hat: „Ich habe was Schnelles gekocht, das hat nur zwei Stunden gedauert.“ Für sie als Deutsche war das ungewohnt, aber bei uns ist das ganz normal.“

