Die Suchmaschinen-Managerin

Wer etwas für Bäume tun will, muss nicht unbedingt in den Wald gehen. Er kann zum Beispiel auch googeln. Oder besser: ecosia-en. Wie bitte?

Ecosia ist eine Internet-Suchmaschine wie Google. Das Unternehmen unterstützt mit seinen Gewinnen Baumpflanzprojekte. Auf der Internetseite läuft ein Zähler, alle 1,5 Sekunden wird ein neuer Baum gesetzt. Das sei natürlich ein Durchschnittswert, sagt Génica Schäfgen. Die 25-Jährige ist so etwas wie die Managerin von Ecosia in Deutschland. „Sonst müsste die Zahl manchmal springen und dann wieder eine Weile gleich bleiben.“

Schäfgen, blonde lange Haare, Berliner Hipster-Schick, mag ihre Arbeit: „Ich war davor im Marketing, da ging es darum, Konsum anzutreiben. Und ich habe mich damit immer unwohler gefühlt“, erzählt sie. „Ich wollte in einer Firma arbeiten, an die ich glaube.“

Gegründet wurde Ecosia 2009 von Christian Kroll, einem Wittenberger. Dem studierten Betriebswirt war auf einer Weltreise klar geworden, wie wichtig Wälder und Bäume für den Planeten Erde sind. Das Geschäft funktioniert so: Ecosia sucht nicht selbst, sondern zeigt Ergebnisse von Bing an, dem Google-Konkurrenten von Microsoft. Auch die Werbeanzeigen kommen über Bing. Für Klicks auf eine Anzeige bekommt Ecosia Geld. Es deckt laufende Kosten, davon werden Rücklagen gebildet und Baumprojekte unterstützt. Auch ohne Klicks auf Anzeigen helfen Suchanfragen Ecosia weiter, der Marktanteil wächst.

Die Pflanzungen liegen vor allem in Afrika, Süd- und Mittelamerika sowie Indonesien. Ecosia fördert etwa die Aufforstung der Sahel-Zone. Für fast 6,7 Millionen Euro seien mehr als 43 Millionen Bäume gepflanzt worden, heißt es. „Im Schnitt musst du etwa 45 Mal mit Ecosia suchen, um einen Baum zu pflanzen.“

Schäfgen erklärt: „Wir orientieren uns an Biodiversitäts-Hotspots, also an Ökosystemen, die besonders vielfältig sind, aber auch besonders bedroht, etwa durch Abholzung.“ Da lasse sich eine größere Wirkung erreichen als in Deutschland. „Uns ist auch Gleichberechtigung wichtig, faire Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit.“

