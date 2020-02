„Die Türkei rüstet massiv auf“

Nahost-Experte Udo Steinbach glaubt nicht, dass die Türkei dem Vormarsch der syrischen Truppen in Idlib tatenlos zusieht.

Herr Steinbach, können Sie es sich vorstellen, dass die Kriegsparteien in Idlib noch zur Vernunft kommen und sich auf eine Waffenruhe einigen?

Udo Steinbach: Nein. Syriens Präsident Baschir-al-Assad will die gesamte Provinz Idlib zurückerobern. Und von diesem Ziel wird er nicht ablassen, zumal er sich ja auf die Unterstützung Russlands und des Iran verlassen kann.

Glauben Sie, dass Assad die Eroberung von Idlib auch gelingen wird?

Steinbach: Ja, gewiss. Die entscheidende Frage ist aber, wie sich das auf das Verhältnis zur Türkei auswirken wird. Die Türkei hat Truppen in der Kriegsregion und wird diese nicht aufgeben. Wenn die syrische Armee weiter vorrückt, läuft das auf eine direkte Konfrontation hinaus. Dann muss Russland Farbe bekennen. Kremlchef Wladimir Putin spielt da ein doppeltes Spiel. Er unterstützt Assad, erweckt aber auch den Eindruck, als sei der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ebenfalls sein Partner.

Erdogan droht auch Putin.

Steinbach: Ja, das ist aber nur verbales Säbelrasseln. In Wirklichkeit führt Putin Erdogan am Nasenring herum. Es ist Putin, der die Geschicke in Syrien bestimmt. Erdogan ist innenpolitisch so geschwächt, dass er es sich nicht leisten kann, Russland die Stirn zu zeigen. Er muss irgendwie mit Putin klarkommen. Putin weiß das und jongliert gleichzeitig mit Assad und Erdogan. Das ist zynisch, denn unterm Strich gewinnt nur Russland: nämlich großen Einfluss im Nahen Osten.

Und was wird aus den vielen Flüchtlingen?

Steinbach: Eine entscheidende Frage. Die Europäer halten sich auch deshalb zurück, weil sie Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle haben. Deshalb schweigen sie, wenn Erdogan mit einer Militäroffensive droht. Die Europäer wollen ihm das Flüchtlingsproblem nicht abnehmen. Das kann ein böses Erwachen geben. Wenn die Flüchtlinge zum Beispiel versuchen, mit Gewalt über die türkische Grenze zu gelangen oder wenn sie zwischen den Fronten aufgerieben werden.

Schlechte Aussichten also in jeglicher Hinsicht?

Steinbach: Es ist ein Desaster. Und das wird Konsequenzen haben. Die Türkei hat syrisches Territorium besetzt. Sie rüstet massiv auf und kann sich dabei der Unterstützung der Bevölkerung sicher sein. Es wird so oder so irgendwann zu einer Konfrontation kommen, denn die Türkei will die von ihr besetzten Gebiete nicht wieder abgeben. was

