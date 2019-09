Unter dem Revolutionär Mao Tsetung hat sich China erhoben, unter dem Reformer Deng Xiaoping ist es reich geworden und unter Xi Jinping ist die Volksrepublik zur neuen Macht in der Welt aufgestiegen.

Um den neuen Großmachtanspruch zu untermauern, wird der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik am Dienstag mit der größten Waffenparade seiner Geschichte gefeiert – eine Machtdemonstration mit 15 000 Soldaten, Interkontinentalraketen und modernen Waffensystemen.

Signal der Stärke

„Erstens sendet es die Botschaft, dass das Regime mehr als 70 Jahre überleben kann – anders als die Sowjetunion, die nur 72 Jahre dauerte“, sagt der unabhängige Ex-Politikprofessor Wu Qiang. „Zweitens ist es eine persönliche Show von Xi Jinping, seiner Autorität, seiner Kontrolle über das Volk und das Regime.“

Zudem werden die Territorialansprüche im Südchinesischen und Ostchinesischen Meer kämpferisch vertreten. Und mit der Infrastrukturinitiative der „Neuen Seidenstraße“ will Peking seinen Einfluss in der Welt ausbauen, zumindest aber in Südostasien an Einfluss gewinnen. dpa