Die Wähler wünschen vor allem einen Regierungswechsel

Benny Gantz und seine Liste Blau-Weiß verschafft Regierungschef Benjamin Netanjahu schlaflose Nächte. Letzte Umfragen vor der Wahl heute geben Gantz einen Vorsprung von vier bis fünf Mandaten.

Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als sei Benjamin Netanjahus vierte Amtszeit in Folge so gut wie sicher. Sie hätte vermutlich geklappt, hätte nicht Benny Gantz überraschend die Bühne bestiegen. Der Blitzstart des früheren Generalstabschefs ist beeindruckend. Noch bevor er sich inhaltlich anders festlegen wollte, als dass er „weder links noch rechts“ sei, gaben ihm Umfragen eine Chance. Viele Israelis hungern nach Veränderung. Nur nicht nochmals vier Jahre Netanjahu.

Dass auch die Liste Blau-Weiß ein patriotisches Programm verfolgt, nimmt man in Kauf. Aus Ignoranz oder Unlust, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, oder schlicht aus Mangel an Alternativen.

Netanjahu warnt vor den Linken, als seien sie Pestkranke. „Ein palästinensischer Staat würde unsere Existenz bedrohen“, sagt Netanjahu und wirft seinen Gegnern von Blau-Weiß vor, Hand in Hand mit israelischen Arabern nichts anderes zu planen als das, was „die Linken“ schon immer wollten: Zugeständnisse an den palästinensischen Feind auf Kosten von Israels Sicherheit.

Genau das Gegenteil ist der Fall: Gantz lehnt eine Koalition mit den arabischen Listen ab. Weder die Zweistaatenlösung noch der Begriff Palästinenserstaat findet im blau-weißen Parteiprogramm Erwähnung. Stattdessen will man den Siedlungsbau vorantreiben und Jerusalem „niemals teilen“.

Traumatisierende Terrorwelle

Dass mit einer linken Agenda in Israel keine Wahl zu gewinnen ist, hat Gründe.

Die Terrorwelle in den Jahren 2000 bis 2003 war Konsequenz der gescheiterten Friedensverhandlungen in Camp David. Rund 1000 Israelis kamen damals bei Anschlägen zu Tode. Der Entscheidung Israels, den besetzten Küstenstreifen Gaza den Palästinensern zu überlassen, folgten Raketen. Endlich hatten die Palästinenser bekommen, was sie sich immer gewünscht hatten, und bedankten sich, indem sie bei den kurze Zeit später folgenden Wahlen ihre Stimme der islamistischen Hamas gaben.

Wenn Terror und Raketen der Preis für territoriale Zugeständnisse sind, so die verständliche Folgerung in Israel, dann lassen wir das künftig. Israels Regierung steht auch international nicht mehr unter dem Druck, einen Friedensprozess voranzutreiben und den Siedlungsbau einzustellen. Netanjahu rühmt sich zurecht, die Beziehungen zu einer Reihe arabischer Staaten verbessert zu haben. Rechtzeitig zu den Wahlen beschert ihm zudem Russlands Präsident Wladimir Putin die sterblichen Überreste eines seit 37 Jahren vermissten Soldaten, und US-Präsident Donald Trump erklärt die Golanhöhen zu israelischem Gebiet.

Beide könnten Netanjahu anschließend zur Kasse bitten. Trump mit seinem Jahrhundertplan für den Nahostfrieden. Und Putin? „Die Vorstellung, was Putin sich als Revanche erwarten könnte, jagt einem einen kalten Schauer über den Rücken“, schreibt Jossi Verter in der liberalen Haaretz. „Wir müssen unser Schicksal selbst kontrollieren“, stellt Netanjahu fest und kündigt im Endspurt seines Wahlkampfs an, auch Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Es soll keinen Unterschied mehr geben zwischen Siedlungsblöcken und isolierten Siedlungen, denn „jede Siedlung ist Israel“, er werde eine „palästinensische Souveränität“ hier nicht zulassen.

Diese Abkehr von der Zweistaatenlösung stand bisher nur im Programm der Siedlerpartei. Damit nicht genug, kündigte Netanjahu ein Zusammengehen mit der rassistischen Partei Otzma Jehudit (Jüdische Kraft) an, die auf Plakaten an den einst verbotenen Politiker Meir Kahane erinnert. „Kahane lebt“, steht dort neben Fotos der Kandidaten, die den „totalen Krieg gegen Israels Feinde“ ebenso propagieren wie die Gründung Großisraels.

Noch drei Verfahren anhängig

Netanjahus Kampagne geht über außenpolitische Fragen hinaus. Die „Linke“ – das sind nicht nur die Gegner der Besatzung, sondern auch seine persönlichen Feinde, allen voran die Medien. Dass er in Verdacht der Korruption geraten ist, sei Werk der Journalisten, die Einfluss nähmen auf Polizei und Oberstaatsanwalt. Nicht weniger als drei Verfahren drohen dem Likud-Spitzenkandidaten. Netanjahu gibt sich unschuldig. Bei den noch ausstehenden gerichtlichen Anhörungen werden sich alle Anschuldigungen gegen ihn „in Luft auflösen“. Sollte Netanjahu auch die kommende Regierung stellen, wird er alles daransetzen, eine Gesetzesreform voranzutreiben, die ihm Immunität garantiert.

Nochmals vier Jahre Netanjahu gäbe auch Justizministerin Ajelet Schaked Gelegenheit, weiter an den Grundpfeilern der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung zu nagen. Schon kündigte sie dem Obersten Gerichtshof, der einst die Zwangsausweisung afrikanischer Flüchtlinge verhinderte und die Rechte palästinensischer Grundbesitzer schützt, den Kampf an. Regierungs- und Besatzungskritikern will sie den Maulkorb anlegen.

So wenig die Palästinenser von Blau-Weiß zu erwarten haben – innenpolitisch ist die neue Liste eine Alternative. Gantz will der Polarisierung im Volk entgegenwirken. „Links und rechts sind passé“, sagt er, was stimmt, denn es ist nur noch die Rechte übrig in dem Land, das in den ersten 30 Jahren nach der Staatsgründung am 14. Mai 1948 von Sozialdemokraten regiert wurde.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019