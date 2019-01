Die Weimarer Republik – ein gescheiterter Versuch

Weimar, nicht Berlin: Vor 100 Jahren tagte die verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung in der Stadt der deutschen Klassik. Sie legte den Grundstein für die Weimarer Republik.

Weimar, 6. Februar 1919: Das beschauliche Thüringer Städtchen gleicht einem Heerlager. Tausende Soldaten patrouillieren durch die Straßen, ein kilometerweiter Ring aus Geschützen und Maschinengewehrstellungen umzieht die Stadt. Militärs bewachen das Deutsche Nationaltheater, sie stehen sogar auf der Bühne. Hier in der Provinz, fernab von den politischen Unruhen in Berlin, wird vor 100 Jahren Geschichte geschrieben.

Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) und dem Sturz der Monarchie tritt in Weimar die verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung zusammen. Die Stadt Johann Wolfgang von Goethes und Friedrich Schillers gibt der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie den Namen: Weimarer Republik (1919 bis 1933).

Vorbilder: USA und Frankreich

Die am 31. Juli 1919 beschlossene Verfassung „ist die damals modernste Verfassung der Welt“, sagt der Politikwissenschaftler Michael Dreyer, Leiter der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Universität Jena. „Sie hat weitreichende liberale und wirtschaftliche Grundrechte, die Regierungskontrolle durch das Parlament, eine starke Stellung des Reichspräsidenten und ein modernes Verhältniswahlrecht mit einer föderalen Grundordnung vereint“, so Dreyer.

Vorbilder seien die Verfassungen westlicher Demokratien wie der USA, Frankreichs und Großbritanniens gewesen. Hinzu kamen Innovationen. „Zum Beispiel war die in der Verfassung verankerte betriebliche Mitbestimmung mit dem Recht zur Gründung von Betriebsräten damals international völlig neu.“

„Die Volkssouveränität, das Frauenwahlrecht, aber auch das nun in der Verfassung verbriefte Recht, gewerkschaftlich tätig zu werden, katapultierten das vormals reaktionäre Deutschland in eine moderne und progressive Verfassungsrealität“, erklärte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Weimarer Nationalversammlung, zu denen unter anderem ein Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 6. Februar 2019 am historischen Tagungsort gehört.

Vorbehalte gegen Berlin

Als Tagungsort der Nationalversammlung standen auch Jena, Bayreuth und Nürnberg zur Wahl, wie eine Ausstellung im Stadtmuseum Weimar dokumentiert. Gegen Berlin sprachen nicht nur Sicherheitsgründe, sondern auch Vorbehalte in Süddeutschland gegen einen Tagungsort in Preußen. Weimar punktete mit der zentralen Lage sowie ausreichend Raumkapazitäten und Unterkünften für die mehr als 2000 Gäste – 423 Abgeordnete, dazu Beamte, Diplomaten, Journalisten. Täglich pendelten Expresszüge zwischen Berlin und Weimar, die erste zivile Fluglinie in Deutschland transportierte Post zwischen den beiden Städten.

Die Stadt sei anfänglich stolz gewesen auf ihre durch die Nationalversammlung gewonnene Bedeutung, erzählt Museumsdirektor Alf Rößner. „Doch die Stimmung kippte, je länger die Nationalversammlung in Weimar blieb.“ Die starken Sicherheitsvorkehrungen störten die Einheimischen, Kohlen und Lebensmittel wurden immer knapper. „Es herrschte auch Verbitterung über die für Deutschland harten Bedingungen des Versailler Friedensvertrags“, so Rößner. Die Nationalversammlung hatte dem Vertrag nach kontroverser Debatte und einer Regierungskrise zugestimmt.

Die Weimarer Verfassung sei keine schwache Verfassung gewesen, ist der Politikwissenschaftler Dreyer überzeugt. Dass die junge Demokratie mit rechtsextremen Putschversuchen durch Wolfgang Kapp und Adolf Hitler, kommunistischen Aufständen wie in Mitteldeutschland, Krisen nach politischen Morden oder der Ruhrbesetzung 1923 fertig wurde, spreche im Gegenteil für ihre Widerstandsfähigkeit. „Sonst hätte die Weimarer Republik das Jahr 1923 nicht überlebt.“

Später erstarkten allerdings die radikalen Kräfte, die Nazipartei NSDAP und die Kommunistische Partei – vor allem unter dem Eindruck der seit 1929/30 grassierenden Wirtschaftskrise, die Millionen Menschen ins Elend stürzte. Ausgerechnet in Weimar wurde 1930 Wilhelm Frick als erstes NSDAP-Mitglied Minister in einer Landesregierung, der von Thüringen.

Regieren mit Notverordnungen

In der Hauptstadt Berlin regierten die Reichskanzler Heinrich Brüning und Franz von Papen zunehmend mithilfe von Notverordnungen am Parlament vorbei. Straßenschlachten von Kommunisten und Nazis prägten neben immer fragileren Mehrheitsverhältnissen im Reichstag das düstere Bild von den „Weimarer Verhältnissen“.

Dieses Bild hat wieder Konjunktur angesichts des Aufschwungs der rechtspopulistischen AfD, die inzwischen nicht nur im Bundestag, sondern in allen Landtagen sitzt.

Politikwissenschaftler Dreyer warnt allerdings davor, solche Parallelen zu ziehen. „Weimar ist durch eine mehrheitlich antidemokratische politische, militärische, wirtschaftliche und kulturelle Elite bewusst zerstört worden.“ Dies sei mit der heutigen Situation in der Bundesrepublik überhaupt nicht vergleichbar, sagt der Politikwissenschaftler aus Jena.

