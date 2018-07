„Die Weltbevölkerung braucht mittlerweile 1,7 Erden“

Anzeige

Negativ-Spitzenreiter USA

„Overshoot“ heißt dieser Zustand im Englischen, den Aktionstag nennen die Aktivisten deshalb „Earth Overshoot Day“. Wackernagel bedauert im Videotelefonat, dass es in vielen Sprachen – eben auch im Deutschen – gar keine richtige Übersetzung für „Overshoot“ gibt. „Das ist, als wenn man eine Krankheit hat, die ziemlich schwerwiegend ist und von der viele Menschen betroffen sind, für die der Arzt aber nicht einmal einen Namen hat.“

Das Netzwerk will darauf aufmerksam machen, dass die Weltbevölkerung über ihre Verhältnisse lebt. Seine Botschaft: Die Menschen nutzen die Natur 1,7 mal schneller als Ökosysteme sich regenerieren können. „Das bedeutet: Wir brauchen mittlerweile 1,7 Erden.“

Anfang Mai hatten Medien im ganzen Land bereits über den deutschen „Erdüberlastungstag“ berichtet: Wenn alle Menschen so leben würden wie die Bundesbürger, bräuchte es den Berechnungen des Global Footprint Network zufolge sogar drei Planeten. Die US-Amerikaner kommen auf fünf, die Australier auf 4,1 Erden.

„Overshoot“, das klingt zunächst sehr abstrakt. Weit konkreter – und inzwischen immer häufiger spürbar – sind jedoch dessen Folgen: Klimakatastrophen, Armut, Hungersnöte, Krisen und Kriege. Auch Fluchtbewegungen. Dass der Ressourcenverbrauch in den vergangenen Jahrzehnten erheblich vorangeschritten ist, hängt nicht zuletzt mit der wachsenden Weltbevölkerung zusammen – und mit dem zunehmenden Wohlstand der Industrie- und Schwellenländer. 1971 fiel der globale Erdüberlastungstag noch auf den 20. Dezember. 1995 war er am 5. Oktober, zehn Jahre später am 26. August. Seitdem hat er sich also weiter um knapp vier Wochen nach vorn verschoben. Niemand weiß, wie weit er noch vorrücken darf, bis die Erde tatsächlich – um im Sprachbild zu bleiben – kollabiert.

Das Datum des „Erdüberlastungstags“ erhebt das Global Footprint Network über den ökologischen Fußabdruck. Wackernagel hat diese Methode bereits in den 1990er Jahren gemeinsam mit William Rees, einem Professor der University of British Columbia, konzipiert. Bis heute entwickelt das Netzwerk sie weiter. Inzwischen arbeiten Schulen damit, Unternehmen, Städte, Regionen und Nationen.

Der Fußabdruck kann den Initiatoren zufolge für jede menschliche Aktivität ausweisen, wie viel produktive Fläche dafür nötig ist. Wackernagel versteht ihn in erster Linie als Buchhaltungssystem. Das erklärt er gemeinsam mit dem Journalisten Bert Beyers im Buch „Der Ecological Footprint. Die Welt neu vermessen“: Die biologisch produktive Erdoberfläche ist demnach die Währung. Eine Ware oder Dienstleistung kostet eine bestimmte Menge Natur – beziehungsweise die Erträge, die diese Menge in einem Jahr abwirft. Durch moderne Technik wie Satelliten-Aufnahmen ist es den Experten möglich, das Angebot der Natur zu bestimmen. Für viele Flächen gibt es außerdem Schätzungen darüber, wie produktiv sie sind.

Mit einem Vergleich verdeutlichen die Autoren, was das Konzept leisten soll: Wenn wir am Automaten Bargeld abheben, sehen wir den Scheinen nicht an, ob das Konto im Minus ist. Irgendwann aber gibt der Bankautomat kein Geld mehr heraus. Was die Kontoauszüge dem Inhaber über den eigenen Kontostand sagen, soll der ökologische Fußabdruck der Weltbevölkerung über den Zustand der Natur verraten.

Stark vereinfachte Rechnung

Trotz methodischer Kritik sind viele Umweltaktivisten und Wissenschaftler darüber einig, dass es sich sowohl beim Fußabdruck als auch beim Aktionstag um ein gutes Kommunikations- und Bildungsinstrument handelt. Denn damit können hochkomplexe Zusammenhänge sehr einfach und verständlich dargestellt werden.

„Der ökologische Fußabdruck macht abstrakte Ideen wie Ressourcennutzung oder Regenerationsfähigkeit kommunizierbar“, sagt etwa Daniel Fischer, Juniorprofessor für Nachhaltigkeitswissenschaften an der Leuphana-Universität in Lüneburg. „Er verleiht der diffusen Vorstellung des ,begrenzten einen Planeten‘ konkrete Gestalt. Des einen Planeten, auf dem wir leben und dessen Belastbarkeitsgrenzen wir wahren müssen.“

Jedoch lässt sich nicht alles, was der Mensch mit der Natur macht, in einem einzigen Indikator abbilden. Die Berechnungen des Global Footprint Network beruhen teilweise auf Annahmen – und unzählige Daten werden dafür zu einem stark vereinfachten Wert verrechnet. Darauf weisen Kritiker der Methode hin.

Der ökologische Fußabdruck sagt etwa nichts darüber aus, wie Gift oder Radioaktivität die Umwelt belasten, wie Biodiversität schwindet oder Böden auslaugen und versiegelt werden. Und auch soziale Faktoren wie etwa Gerechtigkeitsfragen finden sich darin nicht wieder.

„Der ökologische Fußabdruck misst eben nicht Nachhaltigkeit per se, sondern ist nur ein Indikator neben vielen anderen“, erklärt Wissenschaftler Daniel Fischer. Erst im Zusammenspiel bildeten sie das ab, „was wir unter dem Begriff der Nachhaltigkeit auszuhandeln haben“. Fischer rät, den ökologischen Fußabdruck als Anlass für Diskussionen zu verstehen. „Auf die Frage, wie nachhaltig wir heute sind, sollten wir ihn jedoch nicht als fertige Antwort unkritisch schlucken.“

Kampagne im Internet

Der Österreicher Wolfgang Pekny, ehemaliger Greenpeace-Aktivist, gilt im deutschsprachigen Raum als Experte für Wackernagels Methode. Er betreibt eine Agentur, die Fußabdrücke für Regionen, Unternehmen und Produkte erstellt und diese bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie berät. Für NGOs sei es einfacher, Haushalten in einem Spendenaufruf mitzuteilen, dass Eisbären oder Tiger gerettet werden müssen, als Menschen zu sagen: „Du bist das Problem, du fliegst zu oft in den Urlaub, du isst zu viel Fleisch“, sagt er. Er sei keine moralische Instanz – und es sei nicht verboten, auf Kosten anderer zu leben. Doch es verhindere friedliche Lösungen – sowohl von ökologischen als auch von sozialen Problemen. „Auf einer gemeinsamen Wandertour würden wir niemanden hungern lassen, sondern ihm etwas von unserem Brot abgeben. Was wir nur aus den Nachrichten kennen, berührt uns jedoch – zumindest heute noch – weniger.”

Mathis Wackernagel zeigt sich im Videotelefonat weniger emotional und zurückhaltender als sein österreichischer Mitstreiter. Er wolle den Zustand beschreiben, aber niemandem Handlungsempfehlungen geben. Denn nach Meinung des Netzwerk-Chefs krankt die Umwelt- und Klimadebatte heute vor allem an ihrer moralisierenden Haltung. Dennoch gibt seine Organisation unter dem Hashtag „Move the Date“ („Verschiebe das Datum“) Tipps im Internet, um den Trend mit Hilfe von nachhaltigem Engagement umzukehren. Mit wie vielen Menschen er an seinem „Herzensprojekt“ arbeitet? Darüber muss Wackernagel keine Sekunde nachdenken: „mit sieben Milliarden“.

