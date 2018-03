„Die Zukunft von Taiwan liegt nur in unserer Hand“

Anzeige

Shieh ist diplomatischer Quereinsteiger. Der Deutschprofessor macht gerne Wortspiele, versucht seinen eingeschränkten Spielraum zu erweitern, nennt sich gern „U-Botschafter“ – mit U wie „Untergrund“. „Wir werden wegen unserer Demokratie zwar respektiert“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung, „in der Praxis aber isoliert.“ Zu Botschaftertreffen wie dem Neujahrsempfang des Bundespräsidenten erhalte er keine Einladung, im Auswärtigen Amt spreche er nie den Außenminister persönlich. Damit ist Deutschland keine Ausnahme. Nur noch 20 eher unbedeutende Länder haben überhaupt diplomatische Beziehungen zur Regierung in Taipeh. Der Grund liegt riesengroß auf der anderen Seite der 150 Kilometer breiten Taiwanstraße: die Volksrepublik China.

In Sachen Wirtschaft und Wissenschaft hat Taiwan der Welt viel zu bieten, in der Computerindustrie sind seine Firmen unverzichtbar, und seine Demokratisierung ist eine echte Erfolgsgeschichte. Dennoch endet Taiwan auf internationaler Bühne immer wieder vor verschlossenen Türen, wird ignoriert und manchmal gedemütigt.

Eigentlich erfüllt die „Republik China“ auf Taiwan alle Kriterien eines unabhängigen Landes. Sie hat eine eigene Verfassung und Währung, erhebt Zölle, kontrolliert ihre Grenzen mit einer schlagkräftigen Armee, und die Bürger wählen Regierung und Parlament selbst. Noch nie wehte die rote Flagge der Volksrepublik auch nur einen Tag über Taiwan, und doch beharrt Peking seit 1949 auf seinem Machtanspruch.

Es gab Zeiten, als im Gegenzug das nationalchinesische Regime in Taipeh behauptete, auch das Festland zu repräsentieren. Diese Illusion, als Taiwan im Westen zu Unrecht „freies China“ genannt wurde, ist längst vorbei. Zusammen mit dem Kriegsrecht und der Diktatur haben die Taiwaner sie vor mehr als 20 Jahren abgeschüttelt. Neue Generationen sind herangewachsen, die sich kaum noch chinesisch fühlen und auch keinen Grund für eine Vereinigung mit der Volksrepublik sehen. China ist für sie ein Nachbar mit gemeinsamer Sprache, verwandter Kultur und teilweise gemeinsamer Geschichte – ein Verhältnis, das mehr ans heutige Österreich und Deutschland erinnert als etwa an Nord- und Südkorea.

Mühsam errungene Freiheit

Weil Taiwans 2016 gewählte Präsidentin Tsai Ing-wen es wagt, dieses Selbstverständnis offen auszusprechen, hat China vor gut zwei Jahren auf Bedrohungsmodus umgeschaltet: keine offiziellen Gesprächskanäle mehr, diplomatische Schikanen, militärische Einschüchterung. Anders als ihr Vorgänger bekennt Tsai sich nicht mehr zu einem schwammigen „Ein-China-Prinzip“, das beide Seiten in ihrem Sinne interpretieren konnten. Das ist für die Ultranationalisten in Chinas Kommunistischer Partei Separatismus, also ein rotes Tuch. Für viele Taiwaner ist die Unabhängigkeitsfrage aber längst entschieden: Ihr Land, ob es sich nun Taiwan nennt oder Republik China, hat mit der Volksrepublik schlicht nichts zu tun.

„Wir sind der Ansicht, dass die Zukunft von Taiwan nur in unserer Hand liegt“, sagt Shieh. China lässt seine Kampfjets Taiwan umrunden, sperrte kürzlich einen taiwanischen Demokratieaktivisten nach einem Schauprozess ins Gefängnis und echauffiert sich, wenn die USA, Taiwans wichtigster inoffizieller Verbündeter, ihr Interesse an einer friedlichen Lösung betonen. Das alles entfremdet die Taiwaner nur noch mehr. Kaum jemand würde die mühsam errungene Freiheit eintauschen gegen ein Modell „Ein Land, zwei Systeme“, wie es in Hongkong unter Chinas Druck gerade zusehends erodiert. „Wir haben Zugang zum europäischen Wertesystem“, sagt Shieh. „Menschenrechte, Pressefreiheit, Mehrparteiensystem. China dagegen wird international nicht respektiert, sondern gefürchtet, vor allem wegen seines wirtschaftlichen Einflusses.“

Eine „wertebasierte Zusammenarbeit“ loben auch deutsche Politiker, wenn sie Taiwan besuchen. Staatssekretäre und Abgeordnete lassen sich blicken, Bundesminister machen nach wie vor einen Bogen um die Insel. Taiwan versucht, sich als demokratischer Musterschüler zu präsentieren. Obwohl es aus allen UN-Organisationen ausgeschlossen ist, hat die Regierung schon vor Jahren freiwillig die UN-Menschenrechtskonventionen ratifiziert und sich auch Klimaziele gesetzt. Präsidentin Tsai will einen Atomausstieg nach deutschem Vorbild und setzt auf erneuerbare Energien, vor allem Solar-, aber auch Offshore-Windkraft. Gute Geschäftsgelegenheiten für deutsche Firmen also, und so ist Shieh oft als Energie-Botschafter in Deutschland unterwegs.

Gefestigte Demokratie

Daheim praktizieren seine Landsleute derweil gelebte Demokratie. Wenn ihnen etwas nicht passt, sind lautstarke, aber friedliche Proteste an der Tagesordnung – mit Vorliebe gegen die eigene Regierung, egal, welche Partei am Ruder ist. Dabei geht es weniger um China, sondern um Arbeitnehmerrechte, Luftverschmutzung oder Rentenkürzungen. Vor Taipehs Wahrzeichen, dem bambusförmigen Wolkenkratzer Taipei 101, halten nicht nur Tag für Tag Anhänger der drüben verfolgten Falun-Gong-Bewegung Mahnwachen und passen chinesische Touristen ab. Manchmal bekommen sie Gesellschaft von einer Hand voll älterer Herrschaften, die einen Anschluss an China wollen und die rote Flagge schwenken. Es gibt Wortgefechte, aber die meisten Passanten schauen leicht befremdet darüber hinweg. Ihre Demokratie ist so gefestigt, dass sie einiges aushält.

