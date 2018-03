„Dieses Gewässer ist von größter Bedeutung“

Anzeige

Äthiopien sagt, dass es die Projekte am Fluss Omo für die Entwicklung des Landes braucht. Das ist ein gewichtiges Argument.

Leakey: Die äthiopische Regierung begründet den Bau des Gilgel-Gibe- III-Staudammes immer mit der Stromproduktion. Der billige Strom sei für die Entwicklung wichtig. Außerdem brauche Äthiopien den Staudamm, um an Devisen zu kommen, weil es einen Großteil des Stroms exportieren will. Tatsächlich wird das Wasser aber zu einem erheblichen Teil in offene Kanäle geleitet und für die Bewässerung riesiger Plantagen verbraucht. Wir kritisieren nicht, dass Äthiopien billigen Strom produzieren will. Wir glauben aber nicht, dass es Baumwolle und Zuckerrohr anbauen muss.

Die kenianische Regierung nimmt die äthiopischen Entwicklungsprojekte erstaunlich kritiklos hin. Ganz anders verhalten sich die Nil-Anrainer, die gegen das Stauen des Flusses massiv protestieren. Wie erklären Sie sich das Schweigen Kenias?

Leakey: Als Äthiopien vor rund 20 Jahren die ersten Planungen präsentierte, wollte Kenia nach der Fertigstellung des Damms 500 Megawatt importieren. Ich glaube nicht, dass die kenianische Regierung das noch anstrebt, es gibt auch gar keine Stromtrasse vom Gilgel-Gibe-Staudamm. Kenia produziert inzwischen selbst viel mehr Strom als damals. Es nutzt dafür zum Beispiel die Geothermie im Großen Afrikanischen Graben. Bis die Äthiopier ihre Stromtrasse bauen, hat Kenia längst kein Energiedefizit mehr.

Warum unternimmt die kenianische Regierung nichts gegen das Austrocknen des Turkana-Sees?

Leakey: Ich habe die Regierung von Anfang an kritisiert, weil sie sich diesem Projekt nicht konsequent widersetzt hat. Ich habe versucht, das Vorhaben durch Information und Aufklärung vielleicht doch noch irgendwie zu stoppen. Aber der politische Kontext ist schwierig. Äthiopien gilt im Westen als wichtiger Partner im Kampf gegen den Terror in unserer Region, gegen Al-Kaida und die somalische Shabaab-Miliz. Da wagt ein kenianischer Minister es nicht, wegen so einer Sache wie dem Damm den Mund aufzumachen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018